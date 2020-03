Le PTB veut la transparence à propos des voyages parlementaires wallons

Le PTB est surpris de la prise en main des voyages parlementaires au Parlement wallon. « La sécurité ne saurait être utilisée comme prétexte à l'opacité », estime Germain Mugemangango, chef du groupe PTB au Parlement wallon. Car, tant au niveau du contenu que du budget, ces voyages sont loin d’être transparents. Le PTB veut changer cela.

Le député de gauche est surpris par le peu d'empressement des partis de la majorité à communiquer sur les voyages parlementaires. « Ces voyages sont utiles et peuvent parfois enrichir le travail parlementaire, explique Germain Mugemangango. Mais ce sont les citoyens qui paient et ils doivent donc avoir la possibilité de connaître au préalable le programme et les objectifs de ces voyages. »

Ainsi, un voyage était prévu en mars à New York sur le thème très important de la défense des droits des femmes. « Pour ce voyage, explique Germain Mugemangango, il nous a été demandé de désigner des candidats dans la précipitation, alors que les objectifs n'avaient été discutés sérieusement dans aucune commission. Comment choisir quels candidats désigner, en fonction de quels critères ? »

La majorité PS-Ecolo-MR justifie l’absence de transparence pour des raisons de sécurité, ce qui ne convainc pas le chef de file du PTB au Parlement wallon : « Rendre public les objectifs du voyage et le programme n'empêche pas de prendre des mesures particulières en cas de problème de sécurité. Ce sont évidemment des situations exceptionnelles. Nous sommes des parlementaires, pas des casques bleus. »

« L'opacité est encore plus problématique à propos du budget de ces voyages, poursuit le député PTB. Le budget n'est ni validé ni discuté de manière transparente par la commission qui organise le voyage. Il est validé en coulisses par la conférence des présidents et reste confidentiel. Incompréhensible, vu qu'il s'agit de deniers publics. »

Le PTB va proposer des modifications réglementaires pour rendre ces voyages totalement transparents. Ces voyages sont financés par des fonds publics, la transparence est un minimum.