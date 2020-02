Le PTB veut interdire l’envoi d’huissiers en cas de dettes scolaires

Le PTB dépose au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une proposition de résolution pour demander au gouvernement d’envoyer une circulaire interdisant le recours à l’envoi d’huissiers pour récupérer des dettes scolaires. La résolution demande également de rendre obligatoire toute possibilité de médiation avec les services sociaux.

« Voir 4 euros de retard pour des frais de garderie se transformer en plus 600 euros de frais d’huissiers, ça doit être interdit, explique Elisa Groppi, députée PTB à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est pourtant la situation dans laquelle cette mère de famille louviéroise s’est retrouvée. De plus en plus d’écoles font en effet appel à des sociétés de recouvrement pour récupérer des dettes scolaires. »

Recevoir des courriers, des rappels, la visite d’un huissier est terrible pour les parents et les enfants. La dette initiale explose, les meubles risquent d’être saisis, les familles sont encore plus poussées dans la précarité, sans parler du stress engendré auquel des enfants ne devraient pas être confrontés. Pour le PTB, cette pratique doit cesser.

« La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est politiquement responsable des athénées, des écoles communales et des écoles de l’enseignement libre, doit envoyer un signal fort : les écoles doivent enrichir les enfants et pas appauvrir les parents », estime Elisa Groppi.

Les administrateurs PTB à la Fédération des pouvoirs organisateurs communaux et provinciaux (CECP) et du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) interviendront dans le même sens, ainsi que les conseillers communaux et provinciaux.

« Il est indéniable que les assistants sociaux font un meilleur travail social qu’un huissier et que c’est tout bénéfice, y compris financier, pour la collectivité », conclut Elisa Groppi.

Découvrez ici le texte de la résolution, ainsi qu'un dossier de témoignages, de chiffres et de positions de différents acteurs.