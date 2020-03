Le PTB veut limiter les salaires des ministres et des parlementaires, ainsi que les dotations des partis politiques, si les négociations gouvernementales prennent trop de temps. Plus les négociations durent, moins les politiciens reçoivent de salaire.

Découvrez la proposition de loi du PTB.

« Bien sûr, il doit y avoir suffisamment de temps pour négocier, mais il n'est pas normal que le délai soit illimité. Et il est encore moins normal qu'entre-temps, des salaires de 7 000 à 19 000 euros bruts continuent d'être versés. S'ils n'ont pas réussi à trouver un accord au bout de 6 mois, nous proposons de réduire les salaires des ministres, les indemnités parlementaires et les dotations des partis de 10 % chaque mois. Et ainsi de suite chaque mois, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Nous appliquons le principe : pas de gouvernement, pas de salaire », déclare le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw.

Certains partis politiques laissent même délibérément traîner les négociations pendant longtemps afin de manipuler l'opinion publique. Raoul Hedebouw : « La N-VA veut faire pourrir la situation afin de faire avaler de force aux gens le séparatisme. C’est un jeu qu’ils jouent sur le dos des gens et sur l'avenir du pays. D'autres partis se laissent entraîner là-dedans parce qu’ils n'ont rien à perdre. Il est temps de responsabiliser les politiciens. »





La situation actuellement est absurde, estime le parti de gauche. « Certains partis profitent du blocage, dénonce Raoul Hedebouw. Et cela n'a aucune conséquence pour eux ou leur parti. Une culture politique a émergé, dans laquelle on peut jouer à des stratégies politiciennes sans fin sans se soucier des besoins sociaux du pays. Il n'existe aucune organisation où l'on est payé pour laisser pourrir la situation. D'où notre projet de loi. Les petits jeux politiques vont vite s’arrêter si les partis et les politiciens eux-mêmes ont quelque chose à perdre. »

Les parlementaires reçoivent 7 851 euros bruts par mois, les ministres jusqu'à 19 467 euros par mois. Dans la proposition du PTB, les dotations seront réduites jusqu’à tomber à 0 euros après 15 mois sans gouvernement, et les salaires des ministres et parlementaires diminueront de 10 % chaque mois jusqu’à atteindre le salaire médian de 3 053 euros brut par mois. Les dotations et les indemnités parlementaires seront à nouveau accordés intégralement après la formation d’un gouvernement ou l’organisation de nouvelles élections. Cela ne s'applique pas aux salaires des ministres des affaires courantes.