Le PTB veut empêcher la hausse des accises et baisser les factures d’énergie

Le PTB lance une grande contre-offensive pour empêcher la hausse des accises sur l’énergie. Le moment n’est pas choisi au hasard : la proposition du gouvernement d’augmenter les accises passe aujourd’hui en commission Finances de la Chambre. Le député PTB Peter Mertens annonce l’arrivée d’une proposition de loi écrite de sa main qui permettra d’empêcher les plans de la Vivaldi et de baisser les factures d’énergie. Le parti de gauche couple cette proposition de loi à une ambitieuse campagne de terrain visant à récolter 100 000 signatures d’ici juin.

« Nous avons l’électricité la plus chère d’Europe de l’Ouest, explique Peter Mertens. Je ne peux pas laisser passer le fait que le gouvernement veuille encore ajouter 264 euros par an de taxes. Certains partis se vantent d’avoir fait de l’énergie un vrai besoin de base en baissant la TVA. Mais dans le même temps, ils augmentent les accises et s’assurent ainsi que les gens paient au final autant de taxes sur l’énergie qu’avant la crise. Les belles paroles se sont envolées, et l’énergie reste dans notre pays un produit de luxe. Quant aux factures, elles continuent de ressembler à des fiches d’impôts déguisées. »

Le PTB va introduire sa propre proposition de loi pour baisser les factures. « Les prix de l’énergie sont encore trois fois plus élevés qu’avant la crise, précise Peter Mertens. Pour beaucoup de gens, l’énergie reste impayable. Nous voulons que ça change. Nous voulons empêcher la hausse des accises et faire baisser drastiquement les factures d’énergie. C’est possible en régulant les prix de l’énergie sur base des coûts de production réels. »

Le PTB compte bien faire de sa campagne un grand succès. Peter Mertens : « Sous notre pression, la TVA sur l’énergie est passée l’année dernière de 21 % à 6 %. Aujourd’hui, nous avons déjà récolté 50 000 signatures en peu de temps contre les nouvelles taxes et pour un blocage des prix. D’ici juin, nous voulons doubler le nombre de signatures pour arriver à minimum 100 000. Ce serait un signal que le gouvernement ne pourra pas ignorer. »

Signez la pétition : www.ptb.be/energie