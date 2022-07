Le PTB s'oppose à l'augmentation des tarifs de la SNCB : « Baissons plutôt les prix »

Le ministre Gilkinet compte-t-il vraiment attirer comme ça les voyageurs vers le train ? se demande Raoul Hedebouw, président du PTB. Une hausse de 9 % des tarifs en février 2023, deux hausses des tarifs par an au lieu d’une, les coûts de l’énergie répercutés sur les prix des billets, toute une série de tickets qui seront non-régulés et en-dehors de tout contrôle… Tout ça après avoir fermé 44 guichets et annoncé la diminution de 2000 emplois sur le rail : c’est à se demander si le ministre Ecolo est au courant que, pour le climat, on a besoin du rail... »