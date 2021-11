Le PTB relance son initiative « Hiver Solidaire » : « C’est plus que jamais nécessaire »

Distributions de soupe pour les sinistrés des inondations, récoltes de jouets afin d’offrir une Saint-Nicolas à chaque enfant ou encore action de soutien au personnel des soins… À partir de ce lundi 29 novembre jusqu'au 15 janvier, des sympathisants et membres du PTB vont multiplier les actions de solidarité dans tout le pays dans le cadre de la campagne “Hiver Solidaire”.

« L'année dernière, 3000 personnes avaient participé à plus de 600 projets de solidarité lors de notre premier “Hiver Solidaire”, explique Peter Mertens, président du PTB. Depuis cet été, des équipes de bénévoles vont chaque semaine aider les sinistrés des inondations avec nos SolidariTeams. Cette vague de solidarité nous a décidés à relancer notre campagne. Nous voulons faire germer la solidarité dans un maximum d'endroits, de villes, de quartiers et d'entreprises. C’est plus que jamais nécessaire. »

Suite à la crise du Covid et aux politiques menées par les différents gouvernements, les inégalités augmentent en Belgique. Les prix de l’énergie explosent. Un ménage sur cinq est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. La pauvreté augmente notamment chez les pensionnés. De plus en plus de gens ont du mal à se payer des médicaments ou reportent des soins nécessaires. L’aide alimentaire organisée par les associations de terrains aux familles les plus pauvres n’a jamais été aussi importante.

« Entre la crise sanitaire, les inégalités qui grandissent et les inondations, beaucoup de gens vivent une situation très difficile, financièrement et psychologiquement. Bien sûr, nous réagissons politiquement et nous avançons des alternatives, mais il est important aussi d'organiser concrètement la solidarité sur le terrain », ajoute Peter Mertens.

« Derrière les statistiques, il y a des vies, des gens de chair et de sang. Avec notre campagne, nous montrons que les gens sont solidaires entre eux, que les gens peuvent prendre soin les uns des autres, même si la société ne prend pas soin d’eux. Cette solidarité, c’est la tendresse des peuples », explique le président du PTB.

Les différentes initiatives sont très diverses : récoltes de vivres pour des banques alimentaires, récoltes de jouets pour la Saint-Nicolas, en passant par des récoltes de fonds pour des associations, des gestes de soutien aux travailleurs ou des projets de lutte contre la pauvreté...

Une attention particulière sera consacrée aux habitants des zones sinistrées. « Quatre mois après les inondations, la situation reste catastrophique dans les zones sinistrées, pointe Peter Mertens. Chaque jour, des SolidariTeams de tout le pays vont encore renforcer la solidarité. Celles-ci distribuent de la soupe et aident les sinistrés à faire des travaux qu’ils ne savent pas faire seuls dans leurs habitations. »

D'autres groupes organisent, avec les SolidariTeams, des récoltes de fonds afin de financer l'achat d'électroménagers qui seront ensuite redistribués aux sinistrés via les centres d'aide.

La campagne “Hiver Solidaire” est lancée et durera deux mois, jusqu'au 15 janvier. Les projets sont à retrouver en ligne sur le site www.unhiversolidaire.be.