Le PTB proteste contre l'augmentation des tarifs de la SNCB : « Des prix de première classe pour un service de troisième classe ? »

Ce matin, à Bruxelles-Central, le PTB a déroulé le tapis rouge pour les voyageurs, leur offrant snacks et boissons comme s'ils embarquaient pour un voyage de luxe. Le parti d'opposition de gauche proteste ainsi contre l'augmentation des prix appliquée par la SNCB dès aujourd'hui. « Nous tenons à offrir aux passagers un service de première classe, car cela correspond aux tarifs qu'ils paient à partir d'aujourd'hui », explique Maria Vindevoghel, députée PTB.

« Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) pense-t-il vraiment que c'est comme ça qu'il va convaincre les gens de prendre le train ?, se demande Maria Vindevoghel. Une augmentation des tarifs de 9 % en moyenne, avec des pics allant jusqu'à +28 % pour le ticket acheté à bord, c'est inacceptable pour nous. »

La ponctualité a dégringolé à son niveau le plus bas au cours des deux derniers mois de l'année 2022. De plus, des trains sont tous les jours annulés en raison de pannes techniques. Sans compter le recrutement de personnel, qui reste insuffisant. « Aujourd'hui, la SNCB offre un service de 'troisième classe', à des tarifs de première classe », ajoute la députée de gauche.

« Alors que les prix de l'énergie et du carburant explosent, les transports publics doivent devenir une alternative attrayante : avec plus de trains, des trains ponctuels, mais aussi des trajets moins chers », soutient Maria Vindevoghel.

La proposition du PTB ? « Faire le switch » vers une mobilité de demain basée sur des trains plus nombreux et plus ponctuels. Cerise sur la gâteau : des transports publics gratuits. Notre voisin, le Luxembourg, montre que c'est possible : après avoir doublé ses investissements dans le rail, le Grand-Duché a rendu ses transports publics totalement gratuits.