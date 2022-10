Le PTB présent à Londres pour la grande journée de mobilisation Enough is Enough

Ce 1er octobre, 100 000 travailleurs des transports, de la poste et des ports sont en grève au Royaume-Uni. Au même moment, plus de 50 manifestations ont dans tout le pays sous la bannière de la campagne “Enough is Enough”. Les députés du PTB Maria Vindevoghel et Germain Mugemangango sont sur place ce samedi, à Londres, pour y exprimer leur solidarité, visiter des piquets de grève et participer à la grande manifestation.

Après avoir rencontré les cheminots et le responsable de leur syndicat Mick Lynch ce matin à la gare de London Euston (photo), ils sont maintenant en visite des piquets de la poste et puis des travailleurs du nettoyage. Ils se rendent à 12h à la grande manifestation de Kings Cross Station.

Ce 1er octobre au Royaume-Uni est le jour où les prix de l’énergie vont à nouveau augmenter. Mais, comme ailleurs en Europe, les travailleurs ne s’en sortent déjà plus. C’est la raison des grandes mobilisations de ce jour. “The working class is back. « On est là. On ne va plus partir. On va changer ce pays. On va changer notre société. Venez dans la rue ce 1er octobre. Nous allons gagner, pour notre peuple et notre classe ». Voilà ce qu’a déclaré notamment Mick Lynch.

Ce bras de fer a commencé en juin 2022 lorsque le RMT, le syndicat du rail, entame trois journées de grève qui mettront jusqu’à 50 000 travailleurs en action. La plus grande grève depuis 1989 ainsi que le début d’un sérieux bras de fer avec le gouvernement. Les cheminots sont depuis rejoints par de nombreux secteurs : les postiers, les dockers, les éboueurs, les travailleurs des soins de santé ou encore les enseignants.

« On assiste à un vrai réveil de la classe ouvrière anglaise. Plus de 700 000 personnes ont signé l’appel de Enough is Enough avec ses cinq revendications : augmentation du salaire minimum, la fin des factures d’énergie impayables, à la pauvreté alimentaire, garantir l’accès au logement et la taxation des grandes fortunes. Il s’agit d’un mouvement social inédit depuis plus de trente ans » raconte Maria Vindevoghel, députée fédérale du PTB.

« Que ce soit à Londres, à Charleroi ou à Anvers, les gens ont les mêmes problèmes : leur salaire ne suffit plus à payer leurs factures d’énergie, pendant que les actionnaires des géants de l’énergie sont récompensés de plusieurs milliards d’euros. En Belgique, Engie-Electrabel accumule les surprofits pendant que les boulangeries ferment. La crise n’a pas de frontière, les travailleurs de tous les pays en souffrent et les super-riches de tous les pays s’enrichissent. En Belgique aussi nous voyons la résistance se développer. Il y a la grève générale annoncée pour le 9 novembre et la grève des cheminots le 5 octobre. Avec le PTB, nous appelons aussi aux Vendredis de la Colère. Il est essentiel qu’on développe la solidarité au niveau international. » explique Germain Mugemangango.