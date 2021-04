Le PTB prône une aide de 200 euros pour les foyers en situation de précarité énergétique

La crise du coronavirus s’éternise. Les gens ont de plus en plus de mal à payer leur facture. « Entre février 2020 et mars 2021, plus de 550 000 ménages ont demandé un report ou un étalement de leur facture via un plan de paiement », observe Germain Mugemangango, chef de file PTB au Parlement wallon. Le PTB plaide pour une indemnité de 200 euros à destination des ménages et indépendants impactés financièrement pendant la crise.