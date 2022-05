Le PTB mène des actions dans 34 endroits du pays pour le blocage du prix du carburant

Alors que les prix du carburant battent des records, le PTB mène ce samedi des actions dans 34 différents endroits du pays pour le blocage du prix à maximum 1,40€/l. « La population souffre, beaucoup de travailleurs n’ont pas d’alternative, et pendant ce temps-là les multinationales du pétrole font des profits jamais vu : ca n’est plus tenable » déclare Germain Mugemangango, chef de groupe wallon et porte-parole du PTB.