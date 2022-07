Le PTB lance une pétition contre la réforme de la taxation automobile en Wallonie

Depuis plusieurs jours, le projet de réforme de la taxe automobile porté par le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), et par le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo provoque l'inquiétude et la colère chez de très nombreux citoyens.

« C'est logique : ce projet de réforme de la taxation automobile du gouvernement PS-MR-Ecolo est antisocial et inefficace, réagit Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon. Il aura pour conséquence d'alourdir la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation pour beaucoup de travailleuses et de travailleurs en Wallonie. On parle, dans certains cas, de plusieurs centaines d’euros par an. Parmi les modèles sur lesquels les taxes augmenteraient, on trouve notamment des modèles familiaux et populaires. Sous couvert d’ambition écologique, le projet vise en fait avant tout à faire rentrer de l’argent dans les caisses de la Région. »

Si le député du parti de gauche trouve logique d'avoir des préoccupations environnementales, le moyen utilisé par le gouvernement wallon est à rejeter : « Pour répondre au défi environnemental, le gouvernement ferait mieux d’imposer des normes directement à l’industrie automobile et d’investir enfin sérieusement dans les transports en commun. S’en prendre au portefeuille des wallons qui n’ont pas beaucoup d’alternatives n’est pas une solution acceptable. »

C'est la raison pour laquelle le PTB lance une pétition contre cette réforme.

« Nous voulons faire reculer le gouvernement et qu'il abandonne cette réforme qui n'arrangera rien et frappera une nouvelle fois le pouvoir d’achat des citoyens », conclut Germain Mugemangango.