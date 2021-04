Le PTB finalement autorisé à organiser son 1er mai à Turnhout

Le PTB pourra finalement fêter le 1er mai en présentiel et dans le respect des mesures sanitaires à Turnhout. Cela, alors que, dans un premier temps, le bourgmestre N-VA de Turnhout, Paul Van Miert, l’avait d’abord strictement interdit, n’hésitant pas à qualifier « d'irresponsables » le parti de gauche et tous ceux qui voulaient se rassembler. Aujourd'hui, il est obligé de revenir sur sa décision.

« Le 1er mai est historiquement un jour de lutte, réagi Wout Schafraet, conseiller communal PTB à Turnhout. Cette année, nous avons effectivement dû lutter pour pouvoir organiser quelque chose le 1er mai. Cela fait six mois que le bourgmestre Van Miert prétexte abusivement la crise sanitaire pour restreindre le droit démocratique de tout citoyen à mener des actions dans sa ville. Les syndicats, Natuurpunt et maintenant le PTB s'entendent dire depuis des mois qu'il n'y a pas de place à Turnhout pour des manifestations, même si elles respectent les mesures sanitaires en vigueur. Avec le PTB, nous avons décidé de ne pas nous laisser faire et nous avons obtenu gain de cause. »

Ce vendredi 23 avril, à midi, le PTB a en effet reçu un mail des autorités de la Ville de Turnhout disant ceci : « Le cabinet du gouverneur nous conseille de ne pas refuser l'événement prévu par le PTB ce 1er mai, à savoir une manifestation sur la Kasteelplein. Vous pouvez donc organiser votre manifestation. » Un véritable camouflet pour le bourgmestre Van Miert de la part du gouverneur. « C'est une bonne nouvelle, non seulement pour notre action du 1er mai, mais aussi pour tous les citoyens et organisations qui veulent exercer leur droit démocratique à mener des actions. Personne n'a à supporter ces mesures d'intimidation de la part d'autorités qui abusent de la crise sanitaire pour encore restreindre les droits démocratiques à l'heure actuelle. »

Toute cette affaire met également en évidence l'hypocrisie de la N-VA. Ce parti de droite prône en effet les assouplissements à tous les niveaux, sauf lorsqu'il s'agit des droits démocratiques. « De nombreux mandataires de la N-VA ne rêvent que de profiter de la crise pour interdire les actions sociales, et notamment un 1er mai, mais il n’est pas question de les laisser faire », conclut Wout Schafraet.

Le PTB organisera dès lors une action le 1er mai sur la Warandeplein à Turnhout, dans le respect des mesures sanitaires, comme partout ailleurs en Belgique, avec des prises de parole de personnalités du PTB et de syndicalistes. Au final, toute cette polémique n'aura fait que renforcer la tradition de lutte du 1er mai.