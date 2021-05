Le PTB en action pour lancer sa proposition de réduire la taille des classes

Ce mercredi 26 mai, le PTB lance sa campagne pour réduire le nombre d’élèves par classe avec une action à Bruxelles.

Des enseignant·e·s et éducateurs·rices de toute la Belgique francophone témoigneront de la nécessité de réduire la taille des classes pour faire face aux énormes défis de l’enseignement. Elisa Groppi, députée au Parlement de la Communauté française et spécialiste de l’enseignement : « Il y a urgence. Les inégalités, déjà très présentes avant la crise du Covid, ont encore empiré. De nombreux élèves ont décroché et les enseignants sont à bout. Renforcer l’encadrement pédagogique est primordial dans ce contexte. Des classes avec moins d’élèves est une première mesure, qui permet plus d’encadrement pour plus de réussite. »

« Nous avons reçu beaucoup de signaux d’alerte de la part des enseignant·e·s, explique l’élue de gauche. Les cours à distance ont pénalisé plus fortement les élèves qui avaient déjà le plus de difficultés. Le taux de décrochage est en augmentation. Les profs ont dû faire face à des changements permanents, à un cruel manque de moyens face aux défis sanitaires et pédagogiques. Ils et elles sont inquiet·e·s pour la santé mentale de leurs élèves éprouvés par la crise. Ils terminent l'année sur les genoux. » Le PTB rappelle que la Communauté française elle-même reconnait avoir un des systèmes d'enseignement les plus inégalitaires parmi les pays développés. Pour le parti de gauche, le sous-financement chronique de l’enseignement et le système de concurrence que se font les écoles entre elles sont les principales explications de cette situation.

La crise du Covid a exacerbé les inégalités, mais elle a aussi montré, avec les expériences de demi-groupes, que les petites classes offrent la possibilité de rattraper le retard. L’enseignant·e a le temps d’accorder de l'attention à chaque élève et particulièrement à celles et ceux qui en ont besoin. « Le PTB veut réduire le nombre d’élèves par classe, à commencer par le limiter à 15 élèves en maternelle et en début de primaire. C’est une première mesure pour améliorer la qualité de l’enseignement pour tous les élèves. Cela nécessitera de dégager les moyens nécessaires, pour que l’enseignement devienne vraiment une priorité. L’école ne doit pas être un lieu d’exclusion, mais d’épanouissement », conclut Elisa Groppi.