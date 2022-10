Le PTB demande une réduction de moitié du salaire des ministres et députés. Le « signal » de De Croo est insuffisant.

Le PTB considère que la proposition du Premier ministre De Croo relative à la réduction des salaires des politiciens est totalement insuffisante.

« La population attend plus qu'un effort symbolique du monde politique », déclare Sofie Merckx, Cheffe de groupe à la Chambre. « L'austérité politique implique plus qu'une réduction de quelques pourcent des salaires excessifs des ministres et députés. Le problème c'est que les politiciens ne ressentent pas la crise. Ils vivent dans une bulle, contrairement à de très nombreuses familles et PME qui ne peuvent plus payer leurs factures aujourd'hui. Le PTB demande depuis longtemps que les salaires des parlementaires, des ministres ainsi que le financement des partis soient réduits de moitié. Nous sommes heureux que le tabou ait enfin été brisé, mais il faut aller plus loin pour être en contact avec la réalité ».

Une proposition de loi du PTB visant à réduire de moitié les subventions et les indemnités des partis existe. Le parti de gauche demande qu’elle soit votée d'urgence. « Au niveau fédéral, cela générerait déjà plus de 20 millions d'euros », explique Sofie Merckx. « Si les dotations régionales sont également réduites de moitié, cela rapporterait plus de 36 millions d'euros. Beaucoup plus que la proposition de 2 millions d'euros du Premier ministre De Croo ».

Réduire de moitié les salaires des ministres fédéraux et des députés permettrait de récolter 10 millions d'euros supplémentaires selon le PTB.