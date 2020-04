Le PTB demande des mesures d'urgence pour contrer la hausse attendue de la précarité énergétique

Le PTB pointe l’inévitable augmentation de la précarité énergétique liée à la crise du coronavirus.

Le 2 avril dernier, la Fondation Roi Baudouin (FRB) publiait son baromètre annuel de la précarité énergétique. En Belgique, plus d’un ménage sur cinq est déjà en situation de précarité énergétique, et ce chiffre ne baisse pas, comme le déplore Bernard Hubeau, professeur émérite de l’Université d’Anvers et président de la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique.



La Fondation Roi Baudouin (FRB) considère que la précarité énergétique va continuer sa progression, même avec les mesures prises actuellement. C’est pourquoi le PTB propose plusieurs mesures additionnelles :



- Accorder au plus vite les moyens nécessaires (30 millions d’euros) aux CPAS pour aider les ménages en difficulté à payer leur facture d’énergie, comme recommandé par la FRB1. A ce sujet, une proposition de loi - cosignée par les députés PTB Thierry Warmoes et Greet Daems - est sur la table de la commission Climat, Energie et Environnement de la Chambre, déjà discutée et prête à être votée. Le PTB demande donc que cette commission reprenne au plus vite son travail législatif pour que cette proposition devienne effectivement loi.



Cette loi dégèlerait l’indexation du Fonds Gaz et Electricité de manière durable (+6 millions d’euros en 2019). « Même si ce dégel ne donne pas encore assez de moyens suffisants aux CPAS, cette loi va dans le bon sens, elle doit être votée au plus vite à la Chambre. Il faudrait toutefois aller plus loin pour le PTB vu l’urgence sociale. » précise Thierry Warmoes, député fédéral du PTB.



- Élargir les catégories bénéficiant du tarif social comme recommandé par la FRB ;



- Annuler la facturation de frais de rappel et de mise en demeure pour l’année 2020 ;



- Annuler les factures d’énergie pour les mois de crise du coronavirus pour toutes les victimes de la crise, et ce en faisant contribuer les géants de l’énergie. A période exceptionnelle, mesures exceptionnelles.



Enfin, le PTB demande que les acteurs de la Plateforme (CPAS, SPF Économie, SPP Intégration Sociale, CREG, asbl Fonds Social Chauffage) soient auditionnés le plus rapidement possible dans les différents parlements. Le PTB invite également les autorités à se pencher d’urgence sur les 26 recommandations de ces experts de la problématique.



« La crise actuelle creuse les inégalités, les recommandations des experts doivent être suivies et des mesures exceptionnelles prises pour éviter que le nombre de ménages en situation de précarité énergétique augmente encore, déclare Thierry Warmoes. Au plus vite on anticipera l’augmentation de la précarité énergétique, au mieux on limitera les dégâts de cette crise. »



En effet, des mesures ont été prises au niveau régional et par les fournisseurs pour limiter le montant des factures et éviter les coupures d’énergie des ménages les plus précaires. Cependant, la consommation des ménages confinés augmente et les revenus de beaucoup de ménages vont diminuer. La Fondation Roi Baudouin considère donc à juste titre que malgré les mesures prises, la précarité énergétique va se répandre davantage.

