Le PTB demande des commissions d'enquête sur la gestion de la crise du corona dans les maisons de repos

« Les familles, le personnel et les citoyens ont droit à des explications quant à la mortalité importante et aux problèmes rencontrés dans les maisons de repos », estiment Germain Mugemangango et Françoise De Smedt, respectivement chefs de groupe PTB aux parlements wallon et bruxellois.

Le PTB a introduit une résolution au Parlement Wallon et une proposition au Parlement bruxellois pour examiner la gestion de la crise du coronavirus dans les maisons de repos au moyen d'une commission d'enquête. « En Wallonie, la moitié des victimes du coronavirus sont décédées dans les maisons de repos, explique Germain Mugemangango, chef du groupe PTB au Parlement wallon. Les mesures prises par le gouvernement wallon ont été prises trop tardivement et n'étaient pas à la hauteur des besoins. L'absence de concertation avec les personnes de terrain a fait perdre un temps précieux. Nous voulons maintenant aller au fond des choses afin de tirer les leçons des erreurs qui ont été commises. Il est possible qu'une deuxième vague arrive, il est nécessaire de tirer les leçons pour ne pas permettre que ces erreurs se répètent. »

« À Bruxelles, la surmortalité est plus élevée que dans le reste du pays et cela concerne les personnes âgées, poursuit Françoise De Smedt, cheffe de file du PTB au Parlement bruxellois. Plusieurs éléments doivent être examinés attentivement dans la gestion de cette crise par les pouvoirs publics. C’est notamment le cas du manque de masques et de matériel de sécurité en général, qui a été particulièrement difficile à vivre pour les soignants. Je pense aussi bien sûr au dépistage, qui a été une demande forte du secteur et qui n’a été organisé que bien trop tardivement. D'autre part, à Bruxelles, le retard sur le planning prévu par le gouvernement pose aussi question. »

Le coronavirus a frappé fort dans les maisons de retraite. Le 26 mai, 1534 personnes étaient décédées des suites du coronavirus dans les centres de soins résidentiels wallons. Cela représente la moitié des décès causés par le virus en Wallonie. À Bruxelles, 636 résidents qui sont décédés de cette maladie, soit un peu moins de la moitié des décès totaux. Pendant des semaines, les rapports et témoignages de pénuries d'équipements de protection, de manque de tests et d’absence de soutien au personnel soignant se sont succédé.

Le PTB veut ces commissions d'enquête pour découvrir comment les choses ont pu empirer à ce point. Françoise De Smedt : « La direction, le personnel, leurs familles et le grand public ont eu le sentiment que les mesures visant à empêcher le coronavirus d'entrer dans les maisons de repos étaient trop limitées et trop tardives. Cela a mené à une situation dramatique dans les maisons de repos. Nous voulons examiner comment cela a été possible. Il s'agit avant tout d'une démarche qui permet d’être préparés de manière optimale à d'éventuelles nouvelles vagues d'infection. »

Le PTB distingue trois grandes sources de responsabilités politiques en ce qui concerne la lutte contre le virus dans les centres de soins résidentiels : l'équipement de protection, l’enjeu du personnel et le dépistage. Nous ajoutons également une quatrième catégorie qui peut être une conséquence des responsabilités politiques : la surmortalité. Il est essentiel d'enquêter pour savoir si des décès auraient pu être évités, et il faut en tirer des leçons. Un dernier élément que le PTB veut examiner est le bon fonctionnement de la concertation sociale, qui est bien sûr essentielle en période de crise.

Françoise De Smedt et Germain Mugemangango appellent les autres partis à soutenir la mise sur pied de ces commissions d'enquête. « Nous espérons vraiment que tout le monde saisira cette occasion, quelles que soient ses affiliations politiques. Une tragédie a eu lieu dans nos maisons de repos. Les résidents, leurs familles et le personnel ont le droit de savoir comment cela s'est passé. La question est aussi de savoir si des mesures d’anticipation auraient pu limiter le nombre de victimes au sein des maisons de repos et les difficultés vécues sur le terrain. »

Téléchargez la proposition de résolution que le PTB dépose au Parlement wallon.

Téléchargez la proposition que le PTB dépose au Parlement bruxellois.