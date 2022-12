Le PTB confirme sa participation au nouveau Bureau du Parlement wallon et propose Laszlo Schonbrodt comme candidat

Le nouveau Bureau du Parlement wallon est en train de se constituer avec pour différence par rapport à l’ancienne version le fait que l’opposition y siégera. Le PTB confirme sa participation et propose le verviétois Laszlo Schonbrodt pour prendre place dans la nouvelle équipe.

« Le MR a enfin décidé de se conformer à la volonté de renouvellement affirmée par plusieurs groupes politiques. Nous confirmons donc notre participation au Bureau du Parlement wallon », déclare Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon.

« Le premier problème que nous voyons, c’est un problème de rémunérations dans la classe politique de notre pays. Avec 6 000 euros par mois pour un député et 11 000 euros comme ministre, c’est la déconnexion totale par rapport au mode de vie des travailleurs. Pour cela, nous proposons de diviser par deux les rémunérations des parlementaires. Les parlementaires ne doivent pas se rapprocher des standards de la haute bourgeoisie. Ils doivent plutôt renoncer à cette culture de privilèges et de luxe à laquelle ils sont habitués. C’est un point essentiel pour nous et on sent une ouverture au niveau des autres partis. Nous allons nous battre pour cela dans le nouveau Bureau », poursuit-il.

Le député insiste aussi sur la transparence et la sobriété en matière de voyages.

« Nous voulons que les voyages soient discutés de façon totalement transparente en commission de la comptabilité ou dans les commissions permanentes pour les délégations émanant de ces commissions. Les budgets y compris. Les dépenses doivent se faire dans un esprit de sobriété. Voyager en première classe et séjourner dans des hôtels hauts de gamme sur le dos du contribuable, ça fait partie d’un mode de vie de luxe qui doit disparaître pour les parlementaires », conclut le chef de groupe.