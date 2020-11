Le PTB collecte des ordinateurs portables pour que chaque élève puisse suivre ses cours

Le PTB recherche des ordinateurs portables et des techniciens pour que tous les élèves puissent suivre des cours en ligne.

Dans tout le pays, la crise du coronavirus oblige de nombreux élèves et étudiants à suivre des cours à distance. Ils ne peuvent plus aller à l'école physiquement, ou seulement à temps partiel. Mais tous les enfants et toutes les familles ne sont pas égales face à cette situation. Les inégalités déjà grandes dans notre enseignement s'agrandissent, car tous n'ont pas un ordinateur à la maison pour suivre l'école à distance. Et le gouvernement ne garantit pas à chaque élève le matériel dont il a besoin. Le PTB a décidé de ne pas rester les bras croisés et mène une grande action.





Vous voulez aider ?



• Vous avez un ordinateur portable que vous n'utilisez plus ?

• Vous souhaitez aider à collecter des ordinateurs portables et les amener à un point de contact ?

• Vous avez des connaissances techniques et vous pouvez aider à remettre les ordinateurs portables en parfait état de marche ?



Nous avons besoin de vous ! Contactez la personne responsable la plus proche de chez vous :