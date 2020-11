Dans une lettre datée du 29 octobre, le directeur général de l'inspection sociale déclare que « les mesures d’urgence afin de lutter contre la propagation du coronavirus au travail ne sont pas toujours respectées partout de manière conséquente, de sorte que le virus peut de nouveau circuler librement. » Dans sa note, il demande aux services externes pour la prévention et la protection au travail de l'aider car « les inspecteurs sociaux ne sont toujours pas assez nombreux pour contrôler toutes les entreprises. »

(Voir la lettre disponible en téléchargement ici.)

« Nous avons plus que jamais besoin d'une inspection sociale forte, déclare le député fédéral Raoul Hedebouw (PTB). Le gouvernement doit donner à l'inspection sociale plus de personnel et plus de moyens pour effectuer des contrôles préventifs et faire appliquer les mesures contre le Corona dans les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a que 136 inspecteurs sociaux au sein des services du Contrôle du bien-être au travail pour toute la Belgique. Cela représente un inspecteur pour 2 194 entreprises. Nous demandons un doublement du nombre d'inspecteurs. »

Les inspections effectuées ces derniers mois montrent que plus de 6 entreprises sur 10 ne respectent pas les mesures de sécurité contre le Corona. En outre, 9 entreprises sur 10 en infraction ne reçoivent qu'un avertissement écrit. Aujourd'hui, non seulement les inspecteurs sont trop peu nombreux pour contrôler les mesures, mais ils ont également trop peu de pouvoirs.

Un inspecteur nous témoigne : « Chaque jour, sur le terrain, nous constatons que les employeurs sont désinvoltes avec les mesures de sécurité. Ils se sentent parfois peu visés. La seule chose que nous sommes autorisés à faire est d'établir une check-list/avertissement. »

« L'inspection doit être en mesure d'imposer des mesures contraignantes si la sécurité n'est pas en ordre, déclare Raoul Hedebouw. Comme des sanctions et la cessation immédiate d'activité. Sans contrôles et sanctions, aucune action ne fonctionnera. »