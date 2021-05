Le PTB appelle le gouvernement wallon à prendre des sanctions contre Israël

« Depuis quelques jours le niveau de tension a augmenté à Jérusalem et les images qui nous parviennent sont choquantes, réagit Germain Mugemangango, chef du groupe PTB au Parlement wallon. C’est pour cette raison que nous soumettons aujourd’hui et en urgence une résolution au Parlement wallon pour la mise en place de sanctions envers Israël. »

« Dans le quartier de Sheikh Jarrah, des familles palestiniennes sont expulsées de leur maison. Les habitants palestiniens de Jérusalem-Est sont soumis à une véritable répression. La population de Gaza doit faire face à des bombardements quotidiens », rappelle le député wallon. « La situation est grave et il est possible de prendre des mesures au niveau de la Wallonie : nous soumettons aujourd’hui et en urgence une résolution au Parlement wallon pour la mise en place de sanctions envers Israël. »

« A Jérusalem, les forces de sécurité israéliennes tirent avec des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes sur la population palestinienne. Depuis vendredi, nous dénombrons déjà 32 morts dont 10 enfants. Depuis des décennies, Israël viole les résolutions de l’ONU et le droit international avec sa politique d’occupation et de colonisation de la Palestine, en empêchant le retour des réfugiés et en maintenant le blocus illégal de Gaza. Ces nombreuses violations du droit international commises par Israël doivent cesser », continue germain Mugemangango.

« De plus en plus de Palestiniennes et Palestiniens descendent dans la rue pour protester contre les expulsions, l’occupation permanente et la politique d’apartheid menée par l’État d’Israël, récemment condamné dans des rapports détaillés de B’tselem et d’autres organisations de défense des droits humains », explique Alice Bernard, députée wallonne du PTB.

Pour la députée, « il faut que la communauté internationale et le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo prennent véritablement la mesure de ce qui se passe en Palestine. Tant que l’État israélien ne respecte pas les lignes rouges du droit international et continue de violer les résolutions de l’ONU, nos gouvernements doivent agir concrètement et prendre des sanctions. »