Le PTB appelle la Commission spéciale COVID-19 à passer à la vitesse supérieure

« Le moulin de la Commission COVID va trop lentement », selon Sofie Merckx, médecin généraliste et députée PTB à la Chambre. « Malgré de nombreuses demandes, nous attendons depuis des mois des documents. Il n'y a toujours pas d'agenda précis pour les travaux. Il faut arrêter de tourner en rond. Nous voulons qu'un processus d'évaluation effectif soit démarré. Si la Commission COVID-19 ne passe pas rapidement à la vitesse supérieure, le PTB demandera que la commission spéciale soit convertie en une commission d'enquête à part entière ».

Bien qu’elle ait été lancée au début du mois de juillet, la Commission COVID n’a rien produit de concret. « Les réunions de la Commission fédérale ont été, dès le départ, difficiles et chaotiques. La première réunion s’est tenue à huis clos, sans raison valable », témoigne Sofie Merckx.

Ce qui mine la députée de gauche qui représente le PTB au sein de la Commission, c'est que toute une série de documents demandés ne sont toujours pas disponibles. « Ainsi, depuis la mi-avril, nous demandons à voir le contrat que le gouvernement a signé avec l'industrie pharmaceutique au sujet des tests COVID. Et rien. Depuis le mois de juin, je demande la proposition du SPF Santé publique qui porte sur le renouvellement du stock détruit de masques. En vain. Qu'est-ce que le gouvernement a à cacher ? »

Au total, les membres de la commission ont sollicité plus de 50 documents. Le plan de lutte contre la pandémie de 2006, qui était censé préparer notre pays face aux épidémies virales, serait apparemment « introuvable ». Pourtant, il circule parmi les membres du gouvernement. « Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu un seul des documents sollicités », indique Sofie Merckx. « Or, l'accès à ces documents est extrêmement important pour évaluer la gestion de la crise. Qui a recommandé quoi exactement et quelles décisions ont ou n’ont pas été prises ? Qui a décidé à la fin de l'année dernière de ne pas renouveler la réserve stratégique de masques ? »

« Début juillet, nous avons posé toute une série de questions. Mais rien n’a été fait. Ma patience a des limites. Nous avions averti dès le début que la Commission COVID ne serait pas suffisante. C'est précisément pour cette raison que nous avons proposé, avec le PTB, de mettre en place une commission d'enquête à part entière. Une telle commission pourrait tout simplement exiger les documents. Notre proposition a été rejetée. »

Sofie Merckx insiste sur le fait que si les membres de la commission n'obtiennent pas rapidement l'accès à ces documents cruciaux, le PTB demandera à nouveau que la commission soit convertie en commission d'enquête. « L'épidémie de Covid-19 a coûté la vie à près de 10 000 personnes dans notre pays. Cinq mois après le premier pic, nous ne sommes pas plus avancés dans l'analyse de l'approche. Le président de la commission, un membre du parti de Mme De Block, l'une des ministres ayant la plus grande responsabilité dans la crise du coronavirus, a promis une enquête approfondie. Le mauvais départ de la commission inspire peu de confiance ».DEMANDÉ PAR LE PTB

REÇU

Plan de lutte contre la pandémie

Plan d'urgence élaboré en 2006 et mis à jour en 2009 pour la pandémie de grippe. Ce plan qui visait à préparer notre pays à une épidémie virale semble avoir disparu sans laisser de trace. À la mi-juillet, le PTB a demandé que ce plan soit présenté au sein de la commission spéciale. Près de deux mois plus tard, le plan de lutte contre la pandémie n'a toujours pas été présenté. Cependant, le plan existe. En fait, il circule dans les cercles ministériels, selon les comptes rendus des réunions des 9 ministres de la Santé.