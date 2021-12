Le PTB appelle l'ensemble des administrateurs des institutions culturelles à rejeter les décisions du Codeco

C'est une nouvelle fois la culture qui est sacrifiée. Pourtant, les lieux culturels ont démontré avec l’aération, les masques, la distanciation ou la limitation des places qu'ils étaient des lieux sûrs, dans lesquels des protocoles sanitaires responsables ont été mis en place. Les experts n’avaient d’ailleurs pas recommandé la fermeture du secteur culturel. Voilà pourquoi cette fermeture est incompréhensible.

Déclaration des représentants PTB dans les institutions culturelles

C’est d’autant plus incompréhensible quand on sait que le même comité de concertation a refusé de prendre des mesures de préventions sanitaires qui étaient, elles, bel et bien recommandées par les experts, comme la mise à disposition d’auto-tests gratuits pour toute la population.

La culture, c'est l'espoir. La culture, c'est l'esprit critique. La culture, c'est l'émancipation. Quel projet de société se cache derrière les décisions de nos gouvernements ? Pour nous, il est en tout cas impossible de s’y retrouver. En tant qu’administrateurs PTB dans les institutions culturelles, nous nous opposons donc à ces mesures prises et nous appelons les autres administrateurs à s’y opposer également et le comité de concertation à revenir sur sa décision.

Signataires :

Raphaëlle Bruneau, administratrice PTB au Théâtre National

Lieve Franssen, administratrice PTB au KVS

Cedric Feye, administrateur PTB à l’Opéra Royal de Wallonie

Simon-Marin Ghys, administrateur PTB au Brass, centre culturel de Forest.

Rudy Sohier, administrateur PTB à Cultuurhuis de Warande

Hubert Hedebouw, administrateur PTB à l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège

Jan Dumolyn, administrateur PTB à AGB Erfgoed Gand

Alberto Di Lena, administrateur PTB au théâtre de Liège

Paolo Gigantelli, administrateur PTB au centre culturel d’Herstal

André Leruth, administrateur PTB au centre culturel les Chiroux

Liliane Picchietti, administratrice PTB au Centre culturel Seraing

Maria Cazzetta, administratrice PTB aux Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Lea Chaufoureau, administratrice PTB à l'Eden Charleroi

Marc Van Campen, administrateur PTB à l'Eden Charleroi

Michel Mommerency, administrateur PTB à Charleroi Danse