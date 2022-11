Le prix de l'insuline est cinq fois trop élevé

Nous payons l’insuline au moins cinq fois trop cher. C'est ce qu'a découvert le service d'études du PTB lorsqu'il s’est penché sur le prix du médicament contre le diabète. Trois producteurs, Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi, dominent le marché et maintiennent le prix de l’insuline élevé. C’est pourquoi le parti de gauche appelle à un retour à l'intention première de ceux qui l’ont découverte : produire de l’insuline pour le peuple.

Consulter notre étude complète ici

Deux variantes de l'insuline occupent la 11e et 25e place du classement des médicaments les plus coûteux pour la sécurité sociale. « En un an, nous avons dépensé 52 millions d'euros en insuline. Cela revient à 9 euros par stylo. Pourtant, des chercheurs internationaux ont établi que le prix de production de l’insuline est au moins cinq fois inférieur », déclare Sofie Merckx, médecin généraliste et cheffe de groupe PTB à la Chambre.

« L’origine de ces prix excessifs s’explique par trois monopoles, explique Sofie Merckx. Avec leurs brevets et le fait qu’ils déterminent les prix entre eux, Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi dominent le marché et font monter le prix de l’insuline artificiellement. »

Cela va à l'encontre de la philosophie de ceux qui l’ont découverte. Lorsqu'ils ont pour la première fois utilisé de l'insuline pour sauver un jeune garçon de 14 ans, en 1922 - il y a exactement un siècle - ils ont décidé de vendre leurs brevets pour un euro symbolique. Parce que, « l'insuline appartient au monde » , a déclaré Banting, l'un de ses découvreurs.

Mais un siècle plus tard, l'insuline appartient à quelques grands producteurs. Cette situation pose un problème d'accessibilité. Aujourd'hui, la moitié des patients dans le monde n'ont pas accès à ce médicament vital.

« Mais il y a de l'espoir concernant la vision de Banting, affirme Sofie Merckx. Les États-Unis ont promulgué en 2018 l’’Affordable Drug Manufacturing Act’, qui permet aux organismes publics de produire leur propre insuline. En Belgique aussi, il est possible de mettre un terme au pillage de la sécurité sociale et de prendre la production en main. »

« En produisant nous-mêmes l'insuline, nous pouvons économiser au moins 41 millions d'euros, affirme Sofie Merckx. Au lieu de profiter aux actionnaires, cet argent pourrait être investi dans le diagnostic des personnes atteintes de diabète de type 2. Parce qu’aujourd'hui, un patient sur trois ignore qu’il est diabétique. »