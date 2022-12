Raoul Hedebouw, président du PTB, lance « Fais le switch » avec une équipe de jeunes talents. « Au travail, aux portes de l'école, à la boulangerie... partout, les gens disent qu'on ne fait que passer d'une crise à l’autre, observe Raoul Hedebouw. Tandis qu'un petit groupe de milliardaires s'enrichit, toute une génération de responsables politiques disent à la population “vous n'avez qu'à isoler votre maison et baisser le thermostat“. En d'autres termes, “tirez votre plan“. Il est temps de nous débarrasser de ces vieilles recettes libérales et de faire le switch ». Raoul Hedebouw appelle à faire ce switch dans un livre qui sort aujourd'hui en librairie et à travers un volet numérique sur www.faisleswitch.be.

« Notre vision d'avenir s'attaque fondamentalement à la crise, explique le président du parti de gauche. C'est une vision porteuse d'espoir, qui propose des solutions concrètes à la crise de l'énergie, du pouvoir d'achat et du climat. Elle montre comment nous pouvons développer de meilleurs transports, de meilleurs soins de santé et de meilleurs services numériques pour les gens, mais aussi pour la planète. Tout cela est possible grâce à des investissements massifs et un contrôle publics autour de cinq axes : le secteur de l'énergie, celui des transports, la numérisation, les soins de santé et le logement. »

Raoul Hedebouw s'est entouré de jeunes talents, qui se sont inspirés des meilleurs exemples innovants d'autres pays. « Nous ramenons le secteur de l'énergie entièrement entre les mains publiques. Total et Engie décident aujourd’hui de tout. Ça doit changer. Regardez ce que fait le Danemark, un modèle en matière d'énergies renouvelables. Le pays a mis en place des systèmes de chauffage collectif qui permettent aux ménages de réduire leur consommation et leurs factures. Nous pouvons nous inspirer de la ville la plus agréable où se loger qui soit : Vienne. Se loger y coûte deux fois moins cher qu'à Bruxelles. Investissons massivement dans l'isolation et la rénovation des logements. Nous pouvons faire en sorte que vivre dans un logement confortable et abordable soit un droit et non plus une partie de chasse menée au gré des grands promoteurs immobiliers, comme c'est le cas actuellement. »

Le PTB s'intéresse également aux mesures prises par nos voisins luxembourgeois en matière de mobilité. « Imaginez un plan ambitieux visant à faire des transports publics une colonne vertébrale verte et propre de notre mobilité. Si le Luxembourg peut le faire, pourquoi la Belgique ne le pourrait-elle pas ? »

Raoul Hedebouw parle de tout cela dans son livre du même nom. « Fais le switch, c'est bien plus qu'un livre. Ce sont aussi des vlogs et des vidéos thématiques à découvrir sur le site www.faisleswitch.be, sur YouTube, Instagram et TikTok. Vous pouvez d'ores et déjà y retrouver Germain Mugemangango, spécialiste énergie du PTB, qui explique comment nous pouvons faire le switch sur le plan énergétique. Lors de l'élaboration de notre vision d'avenir, j'ai appris énormément de cette équipe. Par exemple, comment faire un vlog », s'amuse Raoul Hedebouw.

Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur www.faisleswitch.be