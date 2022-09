Le greffier du Parlement wallon suspendu : pour le PTB, ce n’est que le début de l’histoire

Le Greffier du Parlement wallon, Frédéric Janssens, vient d’être suspendu pour une durée de six mois, une victoire pour les agents du greffe. Pour le PTB, ce n’est qu’un début et des mesures supplémentaires doivent encore être prises.

« C’est une belle victoire pour les agents du greffe qui vont pouvoir souffler après des années de terreur. Je salue le courage dont ils ont fait preuve dans cette affaire », déclare Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon

Une victoire qui doit marquer le début d’une nouvelle ère au Parlement, selon le député du parti de gauche.

« Une nouvelle ère de transparence doit faire son arrivée dans le Parlement wallon, il est grand temps que la lumière soit faite sur tout le reste car, je le rappelle, c’est le Bureau avec à sa tête Jean-Claude Marcourt (PS) qui a validé toutes les propositions du Greffier en termes de gestion du personnel, en termes de dépenses et de marchés publics », ajoute Germain Mugemangango.

Le député PTB propose plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel du Parlement wallon. « Premièrement, les droits sociaux ne doivent plus s’arrêter aux portes du Parlement. Le PTB veut soumettre l’idée de se calquer sur les pratiques du Parlement européen où les agents du greffe ont un droit de représentation via un syndicat propre à leur Parlement et non pas un conseil consultatif. Nous voulons aussi que les agents bénéficient du droit de grève. »

« Ensuite, il est indispensable que la Cour des comptes puisse faire un audit sur les dépenses liées au fonctionnement du Parlement wallon. Enfin, il doit impérativement y avoir un débat public en commission pour pouvoir poser des questions aux membres du Bureau sur les éléments en lien avec la gestion du personnel et des finances », conclut Germain Mugemangango.