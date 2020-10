Le Grand Oral : Le président du PTB Peter Mertens évoque son livre et les enjeux politiques actuels

« C'est seulement dans le noir qu'on voit les étoiles briller. » Le noir, c'est cette crise du covid 19, intense et soudaine. Les étoiles, ce sont tous les travailleurs et travailleuses qui ont fait tourner le monde pendant cette période, et qu'on a applaudis pour ça. Aujoud'hui, ils ne doivent pas être oubliés. Peter Mertens en a fait un livre, rempli d'histoires de vie et d'espoir. Le président du PTB a présenté « Ils nous ont oubliés » sur le plateau du Grand Oral. Il a aussi promis que le PTB serait l'opposition de gauche face à la Vivaldi, pour rompre radicalement avec les politiques d'avant et construire un monde d'après social qui n'oublie pas ses héros. Regardez ici son interview en intégralité. (images RTBF)