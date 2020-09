Le gouvernement wallon doit soutenir les forains

Les forains ont été durement touchés par les mesures liées à la crise sanitaire. Pour les aider à traverser cette période difficile, le PTB a déposé ce mercredi une proposition de résolution au Parlement wallon visant à leur permettre de disposer d’emplacements gratuits en 2020 et 2021.

« Cette proposition est inspirée de l’initiative prise par certaines communes, malgré les difficultés financières qu’elles connaissent aujourd’hui, de ne pas faire payer les emplacements des forains », explique John Beugnies, député PTB au Parlement wallon. « Il est essentiel que le gouvernement puisse généraliser cette mesure pour toutes les communes cette année et la suivante. Pour éviter que cela pèse sur les finances communales, il doit bien évidemment accorder des compensations aux pouvoirs locaux. »

Pendant que le député présentait la proposition du PTB au Parlement wallon, des forains et autres travailleurs du secteur de l’évènementiel manifestaient à Namur pour alerter sur les difficultés financières qu’ils subissent en raison de la crise sanitaire.

« Il va de soi que nous soutenons cette mobilisation. Beaucoup de forains n’ont pas pu travailler cette année et ne savent pas comment ils vont s’en sortir. Le secteur de l'événementiel est l’un des plus touchés par la crise sanitaire et il fait partie des oubliés du Covid-19 », souligne John Beugnies.