La santé avant le profit! Le PTB veut des mesures urgentes pour protéger les travailleurs #PrenonsSoinsDesAutres

Les cafés et les écoles ferment, mais les gens doivent continuer à travailler les uns à côté des autres dans de nombreuses entreprises. Cela ne peut plus durer. La santé passe avant le profit. Dans cette vidéo, Peter Mertens, président du PTB, propose quatre mesures pour protéger notre santé et notre revenu. Ensemble, faisons reculer le coronavirus. #prenonsoindesautres