La proposition du PTB de reverser la moitié du salaire des députés à la lutte contre le coronavirus est soumise à la Chambre ce jeudi 16 avril

Cet après-midi, en séance plénière de la Chambre, le PTB demande, à travers une motion d’ordre, que les politiciens reversent une partie de leur salaire à la lutte contre le coronavirus. La semaine dernière, le PTB a annoncé que tous ses parlementaires donneraient la moitié de leur salaire d'avril à des ONG qui luttent contre la maladie. Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB et député fédéral, appelle les autres partis à suivre cet exemple. Aujourd'hui, le PTB souhaite un débat public à ce sujet à la Chambre.

Si tous les députés de notre pays donnaient la moitié de leur salaire d'avril, cela représenterait un montant de pas moins de 1,3 million d'euros. « C'est une petite différence pour les grands salaires des parlementaires, mais plus d'un million d'euros de différence pour les besoins les plus urgents dans les maisons de repos et les hôpitaux, précise Raoul Hedebouw. Les travailleurs des secteurs essentiels travaillent chaque jour sans relâche pour assurer notre santé. Ils ont besoin de plus de moyens. Il revient aux élus de réunir le plus de moyens possible dans l'intérêt public. »

« Notre proposition est doublement importante, précise Raoul Hedebouw. Les responsables politiques ont une fonction d'exemple. Beaucoup de gens perdent actuellement une partie de leurs revenus. Il est tout à fait normal que les revenus les plus élevés contribuent. » Et d’ajouter : « Il est tout aussi important de donner un signal que notre système de santé publique doit être renforcé. Car s'il y a bien une chose que cette crise sanitaire montre, c'est l'importance d'un système de santé public et bien financé. »

Le porte-parole du PTB appelle également à la solidarité avec les travailleurs contraints au chômage technique : « Une grande partie de la population accuse une lourde perte de revenus ce mois-ci. Il est tout à fait naturel que les gros salaires participent également à l’effort. C'est la raison pour laquelle nous voulons que les députés donnent l’exemple et cèdent la moitié de leur plantureux salaire du mois d'avril. Cela se fait dans de nombreux autres pays, comme la Grèce, l'Espagne, le Liban, le Maroc ou encore la Bulgarie. »

Les députés du PTB vivent depuis longtemps avec un salaire de travailleur, en rétrocédant le reste, ainsi que les jetons de présence, aux fonds d'action sociale du PTB. En avril, 39 députés du PTB issus des différents parlements feront don d’une partie de leur salaire à trois organisations à but non lucratif actives sur le terrain (la Croix-Rouge, Médecins du Monde et Médecins sans frontières). Ils verseront ainsi au total 1400 00 euros.