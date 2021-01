La pression pour faire du vaccin un bien public augmente sur le gouvernement

Notre dépendance vis-à-vis d'une poignée de multinationales pharmaceutiques en ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19 ne fait plus aucun doute. Les appels à casser leur monopole se multiplient. « Même l'ancienne présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, soutient aujourd'hui sur Twitter notre plaidoyer pour faire du vaccin un bien public, déclare Sofie Merckx, députée PTB. C'est la preuve que, sous la pression, les choses bougent. »

Pour le PTB, le gouvernement fédéral et la Commission européenne peuvent et doivent intervenir pour lever les brevets détenus par les entreprises pharmaceutiques. « C'est essentiel pour pouvoir répondre à la demande de vaccins, non seulement chez nous, mais aussi dans le reste du monde, affirme Sofie Merckx. La santé doit passer avant le profit. » La députée PTB interpellera cet après-midi le Premier ministre De Croo et le ministre Vandenbroucke à ce sujet au Parlement.

Le PTB remet également sur la table du Parlement fédéral, mais aussi du Parlement européen, sa proposition de recourir au système de licences contraignantes.

« C'est tout à fait logique, dans la mesure où la recherche et le développement du vaccin ont été financés grâce à des fonds publics, souligne Sofie Merckx. À elles seules, Pfizer/BioNtech et Astrazeneca ont reçu plus de 4 milliards de dollars de subventions publiques. »

« Nous ne sommes les seuls à réclamer la levée des brevets, ajoute-t-elle. De plus en plus d'experts et d'organisations vont dans le même sens. »

Marc Botenga, député PTB au Parlement européen, rappelle l'existence de l'initiative citoyenne européenne « Pas de profit sur la pandémie », qui a déjà recueilli près de 50 000 signatures. Hier, le Parlement du Conseil de l'Europe a aussi approuvé un amendement du groupe de la Gauche unitaire européenne (GUE/NGL), dont il fait partie, visant à lever les brevets.

« En avril dernier, déjà, le PTB a été le seul parti à soumettre à la Chambre une proposition visant à lever les brevets en invoquant le système des licences obligatoires, explique Sofie Merckx. À l'époque, notre proposition a été rejetée. Mais maintenant que l'ex-présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten elle-même appelle à faire du vaccin un bien public, on sent que les lignes bougent. Je suis heureuse de voir que, même dans l'opposition, le PTB parvient à peser sur ce débat fondamental. Aujourd'hui, le moment est venu de passer à l'action. »