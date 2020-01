La mobilisation des étudiants et le souffle chaud du PTB obligent le gouvernement à abandonner les demandes de remboursement

« C’est une victoire pour tous les étudiants touchés par la mesure et pour tous ceux qui se sont mobilisés contre cette demande de remboursement injuste », se réjouit Anouk Vandevoorde, députée du PTB. Le PTB a toujours défendu l’annulation comme la seule solution possible. « Grâce à la lutte des étudiants et au souffle chaud du PTB, le gouvernement et la ministre Glatigny ont dû aussi le reconnaître et abandonner les demandes de remboursement qui touchaient ces étudiants précaires » explique la députée.