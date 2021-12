La ministre Glatigny doit garantir à chaque étudiant une place pour son blocus

Le PTB et Comac, le mouvement étudiant du PTB, appellent la ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny (MR) à garantir à chaque étudiant une place pour étudier dans des conditions qui favorisent et permettent la réussite. Comac lance une pétition dans ce sens sur son site.

« Après le dernier CODECO, la ministre Glatigny a limité la présence des étudiants sur les campus aux cours uniquement, explique Anouk Vandevoorde, députée PTB à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est une très bonne chose que les cours restent en présentiel. Mais les examens approchent à grands pas et, entre les règles covid, le retour du secondaire en hybridation et le télétravail généralisé, les infrastructures actuelles ne suffisent pas pour garantir à chacun une place pour étudier dans de bonnes conditions. De nombreux étudiants n’ont pas un bon cadre d’étude à la maison. C’est particulièrement le cas dans les hautes écoles. »

« Pourtant, c’est bien un bon cadre d’étude, du lien social et de l’entraide dont les étudiants ont besoin, poursuit Octave Daube, porte-parole de Comac. Étudier ensemble, c’est réussir ensemble. Partager ses cours, se retrouver pour étudier, s’entraider pour les cours difficiles… Ce sont autant de clés pour une session réussie. Mais là, les bibliothèques sont bondées, les cafétérias fermées… Chaque étudiant doit pouvoir avoir une place pour étudier dans de bonnes conditions. » C’est pourquoi Comac lance aujourd’hui une pétition sur son site pour demander à la ministre Glatigny de mettre cela en place.

Anouk Vandevoorde appelle le gouvernement à être plus à l’écoute des étudiants et à prendre des initiatives en concertation avec les acteurs de l’enseignement supérieur ainsi que les secteurs culturels, horeca et les villes et communes : « Cela existe déjà sur certains campus. À l’UMons, le conseil étudiant organise un blocus encadré. Plusieurs amphithéâtres sont ouverts entre 8h et 23h. En Flandre, à Anvers, grâce à l’initiative STUDY360, les étudiants peuvent étudier aux quatre coins de la ville. »

Selon Anouck Vandevoorde et Octave Daube, des pistes concrètes existent et répondent à un besoin des étudiants. « Mais ces initiatives sont éparpillées, sans communication sur les bonnes pratiques entre les établissements et sans généralisation. Si c’est possible sur un campus, pourquoi ne pas l’organiser partout ? » Le PTB interpellera la ministre Glatigny au Parlement dans ce sens le mardi 14 décembre.