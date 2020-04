La maison de repos dépistée par Médecine pour le Peuple ne compte aucun cas de coronavirus

Mardi 7 avril dernier, Médecine pour le Peuple a testé l'ensemble de la maison de repos Zilverbos à Zelzate, tant les résidents que le personnel, avec une équipe de 20 professionnels de la santé. Aujourd'hui, les résultats des tests sont arrivés et ils se révèlent tous négatifs. Il n’y a donc pas de cas de coronavirus dans la maison de repos.

Ces résultats constituent un grand soulagement pour les résidents, leur famille et le personnel de Zilverbos. Lors des tests de mardi, plusieurs membres du personnel ont raconté que l’incertitude quant à une éventuelle contamination les rongeait. Ils craignaient de transmettre le virus sans s'en rendre compte. Les tests lèvent cette incertitude et les renforcent dans leur lutte contre le virus. Les résidents et leur famille sont maintenant rassurés de ne pas être contaminés.

Dans toutes les maisons de repos, on aspire à ne plus travailler à l’aveugle. Et à juste titre. Ce n'est qu'en procédant à ces dépistages systématiques que nous pourrons y apporter une réponse. Avec Médecine pour le Peuple, nous préconisons que chaque maison de repos soit entièrement testée, afin de clairement évaluer la propagation de l'épidémie dans cette population à risque. Ce n'est qu'alors que les mesures appropriées pourront être prises.

Les résultats de nos tests sont encourageants : ils montrent que le virus ne s'est pas propagé partout dans nos maisons de repos. Cela donne également le courage de continuer à appliquer les mesures préventives nécessaires. La maison de repos Zilverbos a en effet appliqué des mesures très strictes. Plus strictes que les directives officielles. Par exemple, le personnel présentant des symptômes (non seulement de la fièvre, mais aussi de la toux) et/ou ayant été en contact avec une personne soupçonnée d’être porteuse (par exemple un partenaire ou des enfants qui toussent) devait rester à la maison jusqu'à ce qu'un test soit effectué. Le médecin responsable de la maison de repos et la direction ont également très vite commandé des masques supplémentaires, ce qui permet au personnel d'en porter systématiquement. Une formation a également été dispensée au personnel sur la manière de porter un équipement de protection et de faire face aux risques d'un tel virus.

Le port systématique de masques par le personnel de santé va au-delà des directives officielles. Il faut dire que celles-ci sont basées sur le constat d’une pénurie de masques. En fait, toute maison de repos telle que Zilverbos devrait pouvoir faire porter systématiquement un masque à tout le personnel. Le professeur Erika Vlieghe a également déclaré en début de semaine lors l’émission de la VRT De Afspraak que c'est une bonne mesure qu'elle applique elle-même dans son hôpital. En effet, le personnel rentre chez lui tous les jours et peut y entrer en contact avec le virus. Nous savons que c’est juste avant l'apparition des premiers symptômes que les personnes porteuses sont les plus contagieuses, donc souvent avant de savoir qu’elles sont contaminées. Les résultats de notre étude indiquent que ces mesures préventives plus strictes que les directives générales portent leurs fruits. Sur la base de ces résultats, Médecine pour le Peuple propose d'adapter les directives et de fournir immédiatement à toutes les maisons de repos des masques en nombre suffisant pour que le personnel en porte systématiquement.

Par ailleurs, ces résultats ne doivent pas donner un faux sentiment de sécurité. Le risque d'introduction du virus par le personnel reste réel. Les résultats sont encourageants et devraient inciter à persévérer et à continuer à appliquer les mesures préventives nécessaires.

Les gouvernements ne parviennent pas à mettre en place des tests systématiques dans toutes les maisons de repos. Le ministre De Backer affirme que la capacité de tests a été considérablement augmentée, mais, sur le terrain, le nombre reste faible. Hier, il est même apparu que des testeurs avaient été envoyés dans des maisons de repos avec les mauvais modes d’emplois.

Avec ce projet pilote, Médecine pour le Peuple a montré qu'il est possible de tester une maison de repos complète en une matinée, à condition de s’y être bien préparé, de dispeoser d'un équipement adéquat et d'un personnel suffisant et formé. Nous sommes prêts, avec nos équipes médicales, à fournir une assistance supplémentaire et à partager notre savoir-faire.