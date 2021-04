Le PTB refuse le projet de loi pandémie du gouvernement, qui menace plus la démocratie que le virus… « C’est simple : avec cette loi, vous ferez la même chose qu’avant, dénonce Nabil Boukili, député PTB. Les ministres décident de tout pendant que la société civile, le Parlement et les citoyens sont priés de se taire et d’appliquer les mesures. Tout ça pour en plus imposer une stratégie sanitaire inefficace. Ce sera sans nous. »