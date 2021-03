La Commune a 150 ans aujourd'hui. Vive la Commune !

Il y a 150 ans jour pour jour, des artisans et des métallurgistes, des charpentiers et des poissonniers, des hommes et des femmes du peuple, prennent le pouvoir à Paris. Après des mois de guerre, de famine et de misère, le peuple de Paris dit : trop c'est trop.

Ce premier gouvernement du peuple de l'histoire contemporaine prend immédiatement des mesures révolutionnaires : tous les élus et membres du gouvernement reçoivent un salaire moyen de travailleur. Les privilèges sont abolis et la ville est dirigée par des travailleuses et des travailleurs. L'éducation devient obligatoire : tout le monde va à l'école, publique et gratuite. La justice devient accessible à tous. Les notaires sont tenus de fournir gratuitement leurs actes. Il est interdit de mettre des gens à la rue. La différence de traitement entre les enfants “légitimes” et “illégitimes” est supprimée. Le débat sur les allocations familiales et les congés payés est lancé à Paris en 1871.

Les enseignantes et les enseignants reçoivent le même salaire. Les contrats permanents sont encouragés et un salaire minimum est imposé. Le travail de nuit est aboli. Les musées sont ouverts au public ; l'entrée est gratuite.

Sans le soutien des femmes, la Commune n'aurait pas duré longtemps. Les femmes s'organisent dans différentes organisations comme le “Comité des femmes” et l’“Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés”. Sur les barricades, elles sont actives comme infirmières, cantinières et elles chargent les fusils. La participation des femmes à la Commune est moquée par la presse bourgeoise.

La Commune n'est pas appréciée par l'établissement. La répression est énorme et la Commune est étouffée dans le sang. Mais la Commune et ses idées sont immortelles. Aujourd'hui, la Commune est commémorée dans le monde entier. Non seulement pour les impressionnantes mesures sociales et démocratiques qu'elle a prises, et pour lesquelles des millions de personnes doivent encore se battre chaque jour. Mais aussi grâce à ce message : ça suffit, laissons les hommes et les femmes du peuple diriger la société et travailler pour mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme.

La Commune a 150 ans aujourd'hui. Vive la Commune !

Peter Mertens, président du PTB

