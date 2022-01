La baisse de la TVA sur l'énergie est sur la table grâce à la pression du PTB

Demain, jeudi 13 janvier, le PTB introduit à la Chambre un amendement avec sa proposition de baisser la TVA sur l’énergie de 21 % à 6 %. « Maintenant que le CD&V se déclare partie prenante, il est temps de joindre les actes aux paroles. Nous tendons la main pour une majorité alternative. Dès demain, on peut voter cette proposition », explique Raoul Hedebouw, président du PTB et député fédéral.

Le PTB se réjouit de voir que les lignes semblent enfin bouger. « Depuis 2007, nous menons campagne pour baisser la TVA sur l’énergie à 6 %, explique Raoul Hedebouw. À force de pousser, lutter, mener des actions et récolter des signatures, notre proposition se retrouve enfin sur la table. La pression d’en bas augmente et pousse à prendre des mesures contre l’explosion des prix de l’énergie. Cette pression fait que ce qui semblait encore impossible pour de nombreux partis il y a quelques semaines, devient soudain possible. »

« Pas de bla-bla, mais des actes, insiste Raoul Hedebouw. On sait qu’on ne peut pas se fier aux belles promesses de ce gouvernement. On maintient donc la pression jusqu’à ce que cette baisse de la TVA arrive. Et que ce soit structurel, et pas temporaire, comme semble le proposer le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Et pas de façon sélective, mais pour tout le monde. »

La proposition du PTB est prête à être votée dès demain, jeudi 13 janvier, au Parlement fédéral. « Nous tendons la main pour une majorité alternative. Le gouvernement ne peut plus rester à regarder passivement des centaines de milliers de familles crouler sous le poids des factures d’énergie », ajoute le député PTB.

Le PTB a déjà récolté près de 300 000 signatures pour sa proposition de baisse de la TVA (www.6pourcent.be) « Une baisse de la TVA devrait aller de soi. Qui ose encore justifier que nous devons payer le tarif de luxe extrêmement cher de 21 % sur un bien de première nécessité comme l'énergie ? », conclut Raoul Hedebouw.