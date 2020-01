L’Europe à l’assaut de nos pensions

Les travailleurs français luttent contre la réforme des pensions de Macron. En Belgique, nous avons fait reculer le gouvernement Michel et sa pension à points. En Espagne, ce sont les « pensionistas » qui défilent tous les lundis en revendiquant des pensions dignes. En Croatie, les syndicats ont obtenu le retour de l’âge légal de départ à la pension de 67 à 65 ans… Cette lutte pour défendre nos pensions secoue de nombreux pays d’Europe. Un hasard ?

Devinette : Savez-vous où sont coordonnées les différentes attaques que subissent les systèmes de sécurité sociale européens et, plus spécifiquement, les systèmes de pensions ? Réponse : dans les bureaux de la Commission européenne. Cette institution, constituée de 28 commissaires qu’aucun citoyen européen n’a élu, constitue le pouvoir exécutif de l’Union européenne. Elle a une influence considérable sur nos vies de tous les jours car elle est à l’initiative de toute la législation européenne. Et environ 70 % des lois approuvées par les parlements nationaux ne sont que des transpositions des règles approuvées au niveau européen. Mais la question persiste : pourquoi donc l’Union européenne a-t-elle entrepris de s’en prendre à nos pensions ?

Le grand marché européen

Pour le comprendre, il faut savoir que depuis sa fondation, l’Union européenne a toujours été soucieuse de favoriser l’émergence d’un grand marché européen. La taille et la démographie de chacun de nos 28 États membres, prises séparément, sont trop petites pour permettre aux entreprises nationales européennes de jouer à jeu égal avec les grandes puissances américaine et asiatiques aujourd’hui. Pour survivre, les multinationales européennes doivent pouvoir se développer et élargir leur terrain de jeu sans contraintes. La Commission est là pour ça.

La création et le développement de ce marché interne impliquent deux éléments importants. D’une part, l’unification progressive des marchés nationaux dans le grand marché européen. Cela se fait, entre autres, en homogénéisant ou supprimant toutes les réglementations nationales (taxes, règles sanitaires, quotas d’importation, etc.). Le but de la manœuvre ? Favoriser la libre concurrence. Entendez par là : la compétition acharnée qui tire les conditions de travail vers le bas. La Commission appelle ça « harmonisation des droits sociaux ».

D’autre part, il s’agit aussi de privatiser le plus de secteurs possibles. Comme par exemple la Poste ou le transport public, ou encore ceux contrôlés par la sécurité sociale, comme les pensions.

Ces deux dimensions, l’unification et la marchandisation, sont les mesures qui conduisent à l’émergence des « champions européens », comme les appelle la nouvelle Commission européenne. Ce sont ces multinationales « compétitives » qui peuvent être en mesure de concurrencer les multinationales chinoises et américaines.1

C’est à l’aune de cette compétitivité des « champions européens » que doivent être analysées les attaques sur nos droits sociaux.

L’arsenal de la Commission

Depuis la crise financière de 2008 et la montée en puissance de la Chine, la Commission est passée à la vitesse supérieure en créant tout un arsenal de mesures qui peuvent avoir un impact sur les pensions européennes. Bien que les systèmes de pensions soient de la compétence des États, l’Union européenne a joué un rôle clé en suggérant des types de réformes à mettre en œuvre pour faire baisser les dépenses sociales, constate l’Institut syndical européen.2 Le Pacte de croissance et de stabilité, le Six-pack, puis le Two-pack… Ces traités, approuvés par les États-Membres, ont permis à l’Union européenne d’imposer des politiques d’austérité qui visent à réduire les dépenses sociales.

Le Semestre européen en est l’exemple concret. Il s’agit des recommandations adressées chaque année au mois de mai par la Commission européenne aux États membres. Ces recommandations sont approuvées lors de la réunion du Conseil européen du mois de juin, où siègent les 28 chefs de gouvernement. Ces recommandations énumèrent les mesures qui sont encouragées par la Commission afin que les États membres alignent leurs politiques économiques et budgétaires sur les règles et les objectifs arrêtés au niveau de l’Union. Et, comme par hasard, les réformes des systèmes de pension y figurent régulièrement.

Privatisation des pensions

Dès 2011, la Commission estimait qu’il était souhaitable de réduire la « surprotection » des travailleurs disposant de contrats à durée indéterminée, suggérait de lier l’âge de fin de carrière à celui de l’espérance de vie, demandait de restreindre les conditions d’accès à la prépension et appuyait la mise sur pied de systèmes de pensions privées complémentaire.3

Sept ans plus tard, le 25 mai 2018, le conseil des affaires économiques et financières (Ecofin), composé des ministres de l’économie et des finances de tous les États membres, exulte. Dans son communiqué officiel, Ecofin démontre comment le travail de coordination des réformes effectué par la Commission a porté ses fruits. « Ecofin :

- SE FÉLICITE que dans la plupart des pays, les réformes engagées récemment en matière de pension ont eu un effet positif en contenant la dynamique des dépenses publiques et ont contribué au relèvement de l’âge moyen de sortie du marché du travail.

- SOULIGNE que des mesures supplémentaires doivent encore être prises par les États membres pour augmenter l’âge effectif du départ à la retraite, en évitant notamment la sortie précoce du marché du travail, en encourageant le vieillissement actif; en renforçant les mesures d’incitation à demeurer sur le marché du travail; et en renforçant des éléments de la viabilité du système des retraites, par exemple en faisant dépendre l’âge légal du départ à la retraite ou les prestations de retraite de l’espérance de vie. »4

Mais ce n’est pas suffisant. La Commission européenne se désole : seuls 27 % des Européens entre 25 et 59 ans ont souscrit à une épargne-pension. Le Conseil européen reconnaît que « le marché européen de l’épargne-retraite individuelle est actuellement fragmenté en raison de l’existence de toute une série de règles disparates qui freinent l’éclosion d’un marché au niveau de l’UE ».5 « Il y a donc bel et bien une volonté de privatiser les pensions à l’échelle européenne », constate Marc Botenga, eurodéputé du PTB. « Il y a quelques mois, le Parlement a voté pour la création d’un produit privé de pension européen (appelé « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle », NdlR). » En gros, il s’agit de transférer la pension des travailleurs vers l’assurance pension privée. « L’Union européenne est elle-même, à la base, un produit, un projet de marchandisation : offrir toujours plus de secteurs aux marchés et aux multinationales privées, aux banques. L’austérité sert à ça. Elle limite l’action de l’État et l’oblige à privatiser. Pour elle, comme l’énergie, la poste, les chemins de fer avant, les pensions doivent être privatisées. »

Une contre-attaque européenne

Les mesures antisociales que nous retrouvons dans tous ces plans de réforme des systèmes de pension des pays européens sont fort semblables. Logique : elles sont toutes coordonnées par la Commission européenne qui distille ses recommandations teintées d’austérité avec le même objectif. Celui de maximiser les profits des « champions européens » en nous faisant travailler plus longtemps, pour moins de pension. Et avec comme « dommage collatéral », celui de refiler le pactole des retraites complémentaires aux fonds de pension privés.

Comme l’attaque est européenne, notre réponse doit l’être aussi. C’est pour cela que le PTB a envoyé plusieurs délégations pour aller soutenir les manifestants et grévistes français à Lille, Paris, Valenciennes, Strasbourg, Douai… Et que le parti de gauche continuera à le faire tant que les travailleurs français n’auront pas gagné leur bras de fer face à Macron. Le PTB invite les travailleurs belges à verser une contribution à la caisse de solidarité du syndicat CGT pour soutenir les travailleurs en grève. Car leur combat est aussi le nôtre. Toute victoire engendrée dans un pays donné pour défendre des systèmes de pensions par répartition sera une victoire pour l’ensemble des travailleurs européens. Elle constituera un avertissement à l’establishment européen : leurs réformes imbuvables ne passeront pas. Plus que jamais, la solidarité entre travailleurs européens est nécessaire.

1. « Les chaînes des marchés européens », Marc Botenga, avril 2017 https://lavamedia.be/fr/les-chaines-des-traites-europeens/ 2. « Reforming pensions in Europe ; a comparative country analysis », ETUI, 2013 • 3. Ibidem • 4. https://www.consilium.europa.eu/media/35496/st09298-fr18.pdf • 5. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/13/pensions-council-confirms-agreement-on-pan-european-pension-product/