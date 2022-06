L'entrepreneur de l'école effondrée d'Anvers était déjà au courant des problèmes de stabilité 6 mois avant l'accident

Il y a un an, le vendredi 18 juin 2021, Anvers était le théâtre d'une catastrophe : cinq ouvriers du bâtiment étaient tués lors de l'effondrement d'une nouvelle école, qui devait être achevée quelques semaines plus tard. D'après un courrier que le député PTB Peter Mertens a pu consulter, il apparaît aujourd'hui que l’entrepreneur principal du chantier de l'école commandée par la commune d'Anvers était déjà au courant de problèmes de stabilité au moins six mois avant la tragédie.

Peter Mertens, conseiller communal PTB à Anvers et député fédéral, réagit : « C'est incroyable. Au vu de ce courrier, on ne peut que se demander pourquoi l'entrepreneur n'a pas tenu compte de ces graves avertissements, mais aussi si les autorités communales avaient été informées des problèmes sur le chantier. Les informations reprises dans ce courrier correspondent aux témoignages que m'ont confiés des ouvriers qui ont échappé à la catastrophe. Ils m'ont dit qu'il y avait d'énormes problèmes sur le chantier, mais qu'ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas pris en compte. »

Le PTB a demandé à voir la liste des entrepreneurs actifs sur ce chantier commandité par la Ville. Peter Mertens : « À notre grande surprise, les deux entreprises pour lesquelles travaillaient les cinq personnes décédées ne figurent pas sur cette liste. C’est incompréhensible. Cela signifie que la Ville d'Anvers, le commanditaire, ne sait même pas qui travaille sur ses propres chantiers. C'est comme si un entraîneur de foot ne savait pas qui joue sur le terrain au sein de son équipe. »

Le PTB appelle de toute urgence à encadrer les marchés publics de travaux de manière plus cohérente, en imposant des normes sociales. « Il est question ici de la construction d'une école. Le bâtiment qui s'est effondré était censé accueillir 480 enfants. Il n'est pas normal que le gouvernement impose des normes écologiques et de mobilité, mais rien sur le plan social », juge le député PTB.

Selon le PTB, ce dossier est la preuve que les pouvoirs publics doivent contrôler le nombre de sous-traitants actifs sur leurs chantiers, ainsi que le statut du personnel qui y est employé. « Nous constatons que la chaîne de sous-traitance n'est pas une chaîne de spécialisation mais une chaîne de sous-rémunération. Et tout en bas de cette chaîne, on donne vite fait quelques actions de l’entreprise dans les poches de travailleurs qu’on envoie ensuite bosser comme faux indépendants pour un salaire de misère, sans protection sociale et sans normes de sécurité. Ce système de faux indépendants doit être exclu et la sous-traitance doit être interdite pour tous les travaux de gros-œuvre », conclut Peter Mertens.