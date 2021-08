18 août 1950. Il est un peu plus de 21h quand cinq coups de feu retentissent dans la rue de la Vecquée, à Seraing. On vient d’assassiner Julien Lahaut, le président du Parti communiste. Un meurtre commandité par quelques grandes familles de la bourgeoisie belge, liées à l'appareil d'État. Qui était Julien Lahaut ? Pourquoi l’a-t-on assassiné ? Découvrez la vie et les combats de celui qu'on surnommait « l’homme qui avait le soleil dans la poche ».