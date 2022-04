Journée nationale d’actions syndicales : pour débloquer les salaires, le PTB met la proposition de loi Goblet-Hedebouw à disposition du gouvernement

« Le coût de la vie explose, les profits des grandes entreprises et les dividendes aussi, mais les salaires des travailleurs, eux, devraient rester bloqués ? Je ne comprends pas comment ce gouvernement, et notamment les socialistes et les verts, peuvent défendre ça », déclare Raoul Hedebouw, président du PTB, en marge de la journée d’actions syndicales.

« Les grandes entreprises belges cotées en bourse ont annoncé des profits records de 21 milliards d’euros. Qu’on arrête de dire qu’il n’y a pas de marge pour négocier des augmentations de salaires », poursuit Hedebouw. Le PTB appelle le gouvernement à remettre en cause la loi qui bloque les salaires, et met pour ce faire à disposition du gouvernement la proposition de loi déposée par Raoul Hedebouw et feu Marc Goblet.

« La mobilisation est large aujourd’hui dans tout le pays, les syndicats ont récolté plus de 87 000 signatures pour la révision de la loi de blocage salarial, une manifestation nationale est annoncée pour le 20 juin... Il est plus que temps que ce gouvernement – et en premier lieu les partis qui se déclarent de gauche au sein de celui-ci – entende le message » conclut le président du PTB.