Italie : le PTB participe à la manifestation syndicale antifasciste

Samedi dernier, le siège national du principal syndicat italien, la CGIL, a été victime d'une attaque organisée par des manifestants se revendiquant ouvertement du fascisme. Sous la direction notamment de membres du groupe fasciste Forza Nuova, des dizaines de manifestants ont dévasté le siège de la CGIL à Rome.

En réaction, la CGIL organise aujourd’hui à Rome une grande manifestation en front commun avec les syndicats CISL et UIL. Le mot d’ordre est clair : « Mai più fascismi ! ». Plus jamais le fascisme.

Le PTB envoie une délégation, composée notamment du député européen Marc Botenga et des deux députés fédéraux ouvriers Nadia Moscufo et Gaby Colebunders. Ils y exprimeront la totale solidarité internationale du PTB avec les syndicats italiens et la classe travailleuse dans la lutte contre l’extrême droite.

« Il est temps d'arrêter la normalisation de l'extrême droite, affirme Marc Botenga. L'attaque contre la CGIL montre le vrai visage de l'extrême droite. Et c'est le visage de la violence. La violence, notamment contre les syndicats. La violence d'extrême droite n'est pas un vague épouvantail. Elle est réelle et se développe partout en Europe, y compris chez nous. C'est pourquoi il est important d'être ici, et de faire front ensemble contre l'extrême droite. »

À partir de 10h30, la délégation du PTB rencontrera des responsables européens et internationaux, notamment des trois principaux syndicats italiens (CGIL, CISL, UIL) au siège national de la CGIL (Corso d'Italia, 25). Ensuite, elle se rendra à la manifestation, qui aura lieu sur la Piazza San Giovanni à partir de 15h.

Ieri, oggi, domani : antifascisti sempre. Hier, aujourd'hui et demain : toujours anti-fascistes.