Il faut diviser par deux le salaire des députés provinciaux

Le dernier numéro du magazine #Investigation de la RTBF a mis en lumière les montants élevés des salaires des députés provinciaux wallons. Pour le PTB, il n'est pas normal que des politiciens gagnent autant, les déconnectant de la réalité des travailleurs et travailleuses de notre pays.

De 6 000 à 8 000 euros net par mois, voilà ce que gagnent 26 députés provinciaux wallons. Cela coûte 1,9 million d'euros par an pour des personnes qui dirigent à l'échelon provincial. « Quand on sait que le revenu net moyen en Wallonie est de 1 500 euros par mois, on constate que les salaires de ces politiciens sont complètement déconnectés de la réalité », pointe le chef de groupe PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango.

« Alors que les provinces réalisent actuellement de grands plans d'économie suite à la réforme du financement des zones de secours décidée par la Région wallonne, qui verront la suppression de plus de 1 000 emplois, une première mesure devrait être de baisser le salaire des députés provinciaux de moitié, propose le député de gauche. C'est le sens de la proposition de décret que nous allons introduire prochainement. »

« A côté de la question des salaires, le reportage pose plusieurs questions sur le copinage politique et la gestion des ASBL provinciales. Nous interpellerons le ministre Christophe Collignon (PS) en ce sens lors de la prochaine commission pour demander des explications sur le contrôle des fonds publics alloués par les provinces wallonnes à ces différents organismes, conclut Germain Mugemangango. »