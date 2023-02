Hausse des accises sur l'énergie : le député PTB Peter Mertens s’oppose à la #TaxeTinne

« Alors que les prix de l’électricité en Belgique sont déjà les plus élevés d'Europe occidentale, la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et le gouvernement Vivaldi augmentent les accises de 240 euros ? Pas question ! », rétorque Peter Mertens. Le député fédéral PTB réagit à la décision du gouvernement fédéral d'augmenter les accises sur les factures d'énergie à partir du 1er avril.

Peter Mertens entend récolter des signatures pour faire pression sur le gouvernement : « Nous voulons annuler cette hausse des accises. C'est le monde à l'envers. Nous n’avons besoin ni d’une #TaxeTinne ni de factures d’énergie encore plus chères. Mais bien d'un blocage structurel des prix à un niveau beaucoup plus bas. » Le PTB, qui fait campagne depuis des mois contre les prix élevés de l'énergie, a déjà recueilli plus de 50 000 signatures sur www.ptb.be/energie.

« Ce que le gouvernement a donné d’une main en baissant la TVA sur l’énergie, il veut le reprendre de l’autre avec les accises, explique le député de gauche. Cette entourloupe ne fera qu’augmenter les coûts pour les familles et les personnes isolées. »

« La hausse des accises creuse encore plus le fossé avec les pays voisins, ajoute Peter Mertens. Pile au moment où ces pays montrent qu'un blocage des prix peut vraiment faire la différence. » Le parti de gauche a publié aujourd'hui de nouveaux chiffres montrant que la Belgique a commencé la nouvelle année au rang de pays d'Europe occidentale où les prix d’électricité sont les plus chers. Pour le gaz, la Belgique est le deuxième pays le plus cher.