Hôpitaux: arrêter les vagues promesses et verser l'argent au personnel maintenant

Après l'annonce d'une nouvelle enveloppe pour soutenir le personnel hospitalier, le PTB demande que les nombreuses promesses soient réalisées avant les fêtes de fin d'année.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Sp.a), a annoncé hier une nouvelle enveloppe de 200 millions d'euros, comme récompense aux efforts du personnel hospitalier. « C’est une bonne chose que de l'argent soit mis sur la table. Mais il est absolument crucial que cet argent parvienne rapidement au personnel. À en croire les plans du ministre, il semble que le personnel doive encore attendre longtemps », déclare Sofie Merckx, députée fédérale du PTB à la Chambre.

Une première promesse a été faite en juin 2020, lorsque le Parlement a approuvé une prime de 300 euros sous la forme d'un bon de consommation. Selon les dernières informations, ce chèque sera disponible au plus tôt à l'été 2021.

Une deuxième promesse a été faite en juillet 2020, lorsque la ministre Maggie De Block a conclu un accord avec les partenaires sociaux : 500 millions pour une augmentation des salaires et 100 millions pour de meilleures conditions de travail. Mais d'après la Note de politique générale du ministre Frank Vandenbroucke (Sp.a), il semble que seule la moitié de ce budget sera libérée en 2021. L'autre moitié ne suivra pas avant 2022. En d'autres termes : les augmentations de salaires prévues ne seront pas sur les comptes en banque avant juillet 2021 au plus tôt.

« Il y a beaucoup de méfiance sur le terrain envers la classe politique », déclare Sofie Merckx. « Le personnel donne le meilleur de lui-même, mais après huit mois de crise, rien n'a changé. L'amélioration des salaires et des conditions de travail est le moyen le plus rapide pour mettre un terme à la pénurie de personnel qualifié. Notre pays compte 20 000 infirmières et infirmiers qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé parce qu'elles trouvent de meilleures conditions de rémunération et de travail ailleurs. Si le personnel doit attendre encore huit mois - jusqu'en juillet 2021 - nous allons à nouveau perdre des personnes qualifiées, au lieu d'en gagner. Il est temps de concrétiser les promesses, et ça veut dire : primes et augmentations sur les comptes en banque, avant les fêtes ».