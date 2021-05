Plan de relance wallon : Elio Di Rupo veut répartir l'argent pour contenter ses amis politiques plutôt qu'en fonction des besoins des citoyens

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) veut répartir l’argent de la relance wallon Get up Wallonia entre le PS, le MR et Ecolo selon la clé D'hondt. « Les intérêts politiques des partis traditionnels vont donc primer sur les intérêts des Wallons et des Wallonnes », dénonce Germain Mugemangango, chef du groupe PTB au parlement wallon.

« Pour le PTB, il faut répartir ces milliards de façon cohérente pour répondre aux besoins des Wallons, explique Germain Mugemangango. La crise du coronavirus nous a montré à quel point il faut investir pour réduire les factures d’énergie, pour améliorer la santé de première ligne, pour rendre internet accessible ou pour développer le transport en commun. En choisissant une répartition partisane des fonds de la relance, on risque bien d’ignorer les besoins des citoyens. »

« Le rapport des experts montrait déjà que Get Up Wallonia était un plan au service des grandes entreprises et pas au service des wallons et des wallonnes. Cette annonce d’Elio Di Rupo montre bien que les besoins de nos concitoyens ne constituent pas son point de départ. Après avoir contenté les grandes entreprises, on va contenter ses amis politiques. Pour les besoins des gens, on repassera », conclut le député wallon.