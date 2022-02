Fermeture d’AGC Fleurus : inacceptable de fermer avec 1,2 milliard d’euros de bénéfices

AGC Automotive Belgium a annoncé son intention de fermer l’usine de Fleurus à la fin de l’année 2023. 187 travailleurs sont concernés. « La santé financière du groupe AGC est très bonne, le groupe a réalisé un bénéfice de 1,2 milliard en 2021, cette fermeture est donc inacceptable », explique Germain Mugemangango, chef de file du PTB au Parlement wallon. Le PTB soutient la résistance des travailleurs pour la sauvegarde de l’emploi à l’usine AGC de Fleurus.

« La multinationale AGC a versé 357 millions d’euros de dividendes aux actionnaires, dans ce contexte, il est inacceptable de fermer l’usine de Fleurus et de mettre 187 travailleurs à la porte », déclare Germain Mugemangango. La santé financière du groupe est en effet bonne comme le démontre les rapports financiers du groupe.

« Les travailleurs méritent le respect, ces dernières années ils ont fait énormément de sacrifices pour garantir l’emploi et la soif de profit du groupe AGC. Cette fermeture est donc d’autant plus inacceptable », pointe le député PTB. L’usine a subi 5 restructurations en 20 ans et les travailleurs ont fait preuve d’une flexibilité à outrance. Un travailleur est d’ailleurs sous contrat intérimaire depuis plus de 15 ans à l’usine de Fleurus.

Enfin, le savoir-faire des travailleurs de Fleurus est reconnu par le groupe. « Quand d’autres sites d’AGC ne savent pas répondre à des exigences techniques, c’est vers l’usine de Fleurus que le groupe se redirige, le savoir-faire des travailleurs de Fleurus est donc indispensable », déclare Mugemangango.

Par ailleurs, AGC justifie la fermeture en utilisant la souffrance du marché automobile qui est lié à la pandémie du Covid. Mais certaines entreprises comme BMW ont affiché des niveaux records de ventes de voitures en 2021. « Beaucoup prédisent un redressement du marché grâce à une “explosion des ventes de véhicules électriques” », déclare le député de gauche.

Téléchargez notre dossier.