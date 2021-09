Faut-il laisser Bernard Arnault gérer l’argent du contribuable belge ?

Le député fédéral Marco Van Hees posera ce mercredi 29 septembre à la Chambre une question au secrétaire d’État PS Thomas Dermine concernant la finalité et la mise en œuvre du « Belgian Recovery Fund », ce fonds d’argent public destiné au privé et qui serait géré par le privé…

Annoncé début septembre par Thomas Dermine et Vincent Van Peteghem (ministre des Finances CD&V), le Belgian Recovery Fund doit réunir 350 millions d'euros à travers deux sources de financement : 100 millions d’euros d’argent public issu du Fonds de transformation (que gère la SFPI, Société fédérale de participations et d’investissement) et jusqu'à 250 millions d’euros via des investisseurs institutionnels comme des compagnies d’assurance, des banques et des fonds de pension. Cet argent sera géré par la société française de gestion d’actifs Tikehau Capital et sera destiné à des prises de participation dans des sociétés privées (entre autres dans le cadre de la transition énergétique).

Pour Marco Van Hees, cette décision pose doublement question.

D’une part, quant à la finalité : « Alors que Thomas Dermine reconnaît lui-même que le plan d’investissement belge issu de la manne européenne est largement insuffisant pour atteindre l’objectif gouvernemental d’un taux d’investissement public de 3,5 % du PIB pour 2024, pourquoi mettre de l’argent public dans du capital privé ? Plaçons plutôt l’argent du contribuable dans des investissements sur lesquels l’État a la maîtrise. »

D’autre part, le député s’interroge sur le choix de laisser la gestion de ces 350 millions d’euros à une société privée, et particulièrement à Tikehau Capital : « Il s’agit donc d’argent public mais géré pour le privé et par le privé. Pourquoi ne donne-t-on pas cette mission à la SFPI, dont c’est le job ? Et pourquoi avoir choisi Tikehau Capital, une société fondée par Antoine Flamarion, ancien directeur de Goldman Sachs (banque d’investissement impliquée dans de multiples scandales) et ayant parmi ses actionnaires Bernard Arnault ? »

Le parlementaire PTB, qui en 2012 avait révélé la création par le milliardaire français d’une fondation privée en Belgique à des fins de planification successorale, ainsi que son abus massif des intérêts notionnels, estime que « ce n’est pas l’idée la plus géniale de l’année, surtout venant d’un secrétaire d’État socialiste, de laisser Bernard Arnault gérer l’argent du contribuable belge. Pour devenir l’un des hommes les plus riches de la planète, il ne recule devant rien. Y compris pratiquer intensivement l’évitement fiscal, par exemple en prenant une fausse domiciliation en Belgique, ce qui lui aurait valu un procès s’il n’avait pu négocier une transaction pénale avec le parquet. »

Notons également que Tikehau Capital a été fondée en 2004 avec le soutien financier initial de feu Albert Frère qui, outre qu’il était partenaire d’affaires de Bernard Arnault, a construit sa fortune à travers le pillage des finances publiques de différents pays (cf. par exemple les dossiers Cockerill Sambre, Fortis/BNP Paribas, Quick, Petrobras…). Il ne s’agit donc pas d’une filiation très rassurante pour un projet engageant des deniers publics…