Fêtons en ensemble 2020, l’année de la pension minimum à 1 500 euros et de plein d’autres surprises

Le PTB a marqué l’année 2019, notamment avec une grande percée électorale et 43 sièges dans tous les Parlements. Que nous réserve 2020 ? Venez le découvrir dans une ambiance festive et conviviale à nos réceptions de nouvel an.

Le PTB a créé la surprise le 26 mai dernier. Et nous avons directement mis les bouchées doubles pour prendre nos responsabilités. Nous avons lancé une grande campagne pour introduire la première loi d’initiative citoyenne et obtenir la pension minimum à 1 500 euros net. Nous combattons les politiques de droite et nationalistes du gouvernement flamand. Nous avons soutenu la lutte des blouses blanches et fait adopter un amendement au budget qui dégage 67 millions en plus pour répondre aux besoins les plus urgents du secteur des soins de santé. Pour la première fois, nous participons à la gestion d’une commune, Zelzate, où nous avons imposé un tax shift équitable, qui fait plus contribuer les multinationales au budget communal tout en baissant la fiscalité sur les ménages et les petits indépendants.

Nous avons beaucoup de raisons d’être fiers de l’année écoulée. Mais nous regardons aussi vers l'avenir. Est-ce que 2020 sera l'année où nous gagnerons la pension minimum à 1 500 euros net ? Quelles sont les autres belles surprises qui surviendront cette année ?

Le PTB vous invite à ses réceptions de nouvel an. Venez boire un verre et manger un bout avec nous ! Ambiance chaleureuse garantie.

Réception de Nouvel An du PTB Hainaut occidental (Tournai)

vendredi 17 janvier 2020 à 19h00

Vitrine Fraîche

Rue de la Cordonnerie 9, 7500 Tournai

Réception de Nouvel An du PTB Liège (réception de Nouvel an nationale)

vendredi 24 janvier 2020 à 18h30

Salle La Fabrik

Rue Pierre-Joseph Antoine 79, 4040 Herstal

Avec Peter Mertens, président du PTB, Nadia Moscufo, députée fédérale, Raoul Hedebouw, porte-parole national et député fédéral, Alice Bernard, députée régionale et bien d’autres !

Réception de Nouvel An du PTB Hainaut (Charleroi)

samedi 25 janvier 2020 à 17h00

Palais des Beaux-Arts

Place du Manège 1, 6000 Charleroi

Soirée des vœux de Nouvel An à Verviers

samedi 25 janvier 2020 à 18h00

Les Récollets

Enclos des Récollets 100, 4800 Verviers

Réception de Nouvel An à Namur

samedi 1 février 2020 à 18h30

Espace Francis Laloux

Allée du parc Reine Astrid 21 – 5100 Jambes

Réception de Nouvel An à Tubize

samedi 8 février 2020 à 18h00

Taverne de la Gare à Tubize

Plateau de la Gare 31-33, 1480 Tubize

Fête de Nouvel An du PTB Bruxelles

samedi 8 février 2020 à 18h00

Ecole Les Trèfles

38 Rue Delwart, 1070 Anderlecht

