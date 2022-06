Explosion du coût de la vie : le PTB propose de limiter l'indexation des loyers à 2% en Wallonie

« On annonce une indexation de 8,3 % pour les loyers des baux conclus en mai 2022, et on prévoit plus de 10 % pour février 2023. Ça s’ajoute à des factures d'énergie qui ont doublé depuis l’année passée. C'est à ça que doivent faire face les ménages wallons. Il faut soulager le portefeuille des familles, ce n’est plus tenable. C’est pourquoi nous proposons de limiter le plus vite possible l’indexation des loyers à 2 %, suggère Germain Mugemangango, chef de file PTB au Parlement wallon. Les socialistes bruxellois et flamands vont dans cette direction, qu’attend le gouvernement Di Rupo ? C'est une piste urgente pour aider les citoyens. »

L'inflation a atteint un taux record en mai, ce qui va considérablement impacter les loyers des habitants de la région. « Pour un loyer moyen de 750 euros par mois en 2021, l'indexation possible représenterait une hausse de 62 euros par mois, soit près de 750 euros par an, c'est énorme, explique le député PTB. Il faut ajouter à ça les charges qui ont explosé vu l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité. On parle maintenant de 4500 euros par an pour la facture d’énergie. »

Des sommes importantes, avec des conséquences réelles sur la vie des ménages. « Les politiques ne peuvent pas rester dans l’attente et se contenter de mesurettes, lance Germain Mugemangango. Un locataire ne peut pas rompre son contrat de bail juste parce que les charges et l’index ont trop augmenté et que c’est devenu impayable pour lui. Ce n’est pas une raison légale suffisante et avec ces hausses, on voit vraiment augmenter le nombre de gens qui n’arrivent plus à assumer leurs coûts locatifs. Et même s’ils pouvaient aller ailleurs, les loyers augmentent partout, on ne leur laisse pas le choix ! C’est maintenant qu’il faut limiter la casse ».

Aujourd’hui, l’inflation atteint des sommets et les autres régions prennent des mesures : « Nawal Ben Hamou, la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement (PS) défend une limitation de l’indexation des loyers à 2 % et soutient explicitement la possibilité d’une majorité alternative pour y parvenir. Vooruit est aussi allé de l’avant en Flandre avec une résolution pour limiter l’indexation des loyers à 2 %. Il serait tout à fait logique que le gouvernement Di Rupo suive. La Région wallonne aussi peut limiter les dégâts ! Il faut agir maintenant », ajoute le député de gauche.

« Nous allons demander de limiter cette indexation des loyers à 2 % en Wallonie. C’est urgent pour éviter que de nombreux locataires tombent dans la précarité », explique Germain Mugemangango. Concrètement, le PTB déposera une proposition de décret au Parlement wallon.

« Freiner l’augmentation des loyers est tout à fait possible, s’il y a la volonté politique qui va avec : en 2015, tous les partis avaient voté pour le saut d’index des loyers, décret alors proposé par Paul Furlan (PS). La situation exceptionnelle que nous connaissons aujourd’hui nous invite à prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les gens », ajoute le chef de groupe PTB.

« À moyen terme, c'est d’un véritable encadrement contraignant des loyers que nous avons besoin pour garantir l'accès aux logements, revendique Germain Mugemangango. D'autres villes et pays ont déjà mis des systèmes similaires en place avec des résultats encourageants. C'est également demandé par les associations de terrain comme le Rassemblement wallon pour le droit à l’habitat. Nous avons déjà rentré une proposition de décret en ce sens, le PS et Ecolo ont dit être pour cet encadrement dans leur programme, il ne reste plus qu'à passer aux actes. »