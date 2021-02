Est-ce que nos salaires vont longtemps encore être gelés ? Avec seulement une augmentation possible de maximum 0,4 % ? Le PTB demande que les travailleurs retrouvent une liberté de négocier avec les employeurs. Libéraux, N-VA et Vlaams Belang soutienent le gel des salaires. Socialistes et Verts disent dans les médias que la norme salariale obligatoire doit pouvoir être dépassée. Dans les médias… Car, au Parlement, on attend toujours. Continuons à leur mettre la pression. Pour que de véritables négociations puissent se tenir. Et qu’on puisse obtenir de vraies augmentations de salaire.